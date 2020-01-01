Arcadia (AAA) tokenomika
Arcadia (AAA) informācija
Arcadia is a next-generation DeFi asset management protocol.
Through user-owned accounts, it provides:
- One-click zaps to enter, exit or switch between concentrated liquidity pools on any DEX.
- Automation of asset and risk management without giving up on self custody, such as auto-rebalancing and auto-compounding.
- One-click sophisticated yield generating strategies.
- Built-in margin for liquidity pairs of established assets.
- An interface for third parties and AI agents to manage assets within onchain enforceable boundaries.
Arcadia (AAA) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Arcadia (AAA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Arcadia (AAA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Arcadia (AAA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais AAA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu AAA tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti AAA tokenomiku, uzzini AAA tokena reāllaika cenu!
