Arbion AI (ARAI) tokenomika
Arbion AI (ARAI) informācija
Arbion AI — The AI Protocol for Web3 Automation
Arbion AI empowers developers, projects, and startups to deploy customizable AI agents that seamlessly connect with CEX, DEX, DeFi protocols, and external data feeds through plug & play APIs.
No complex setup. Fully decentralized. Privacy-first.
Key Features:
No-Code AI Agent Deployment Launch AI-driven automation without writing a single line of code.
Auto-Generated API Integrations Simplified API generation to connect with blockchain, exchanges, and off-chain data.
Multi-Platform Connectivity Integrate with CEXs, DEXs, DeFi protocols, Telegram, and more.
Privacy-Focused with zkML Technology Execute AI tasks in a secure, privacy-preserving environment using zero-knowledge machine learning.
Arbion AI is built for the next generation of Web3 builders.
Explore more at arbion.org
Arbion AI (ARAI) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Arbion AI (ARAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Arbion AI (ARAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Arbion AI (ARAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ARAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ARAI tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti ARAI tokenomiku, uzzini ARAI tokena reāllaika cenu!
ARAI cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ARAI? Mūsu ARAI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.