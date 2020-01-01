Araracoin (ARARA) tokenomika

Araracoin (ARARA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Araracoin (ARARA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Araracoin (ARARA) informācija

Araracoin (ARARA) is a BEP20 token designed to support wildlife conservation through blockchain technology. The project allocates 20% of its total supply and implements a transaction fee mechanism to fund environmental initiatives, creating a self-sustaining funding model for biodiversity preservation. Beyond direct funding, Araracoin incorporates decentralized governance, allowing ARARA holders to vote on conservation fund allocations, ensuring community-driven decision-making. The project also leverages memecoin appeal, using the macaw as a symbol to attract a broad audience while promoting environmental awareness. Built on Binance Smart Chain (BSC), ARARA facilitates fast and low-cost transactions, while ensuring transparency and security through blockchain technology. The smart contract has been audited by CyberScope, reinforcing trust in its infrastructure.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.araracoin.org
Tehniskais dokuments:
https://www.araracoin.org/docs/white-paper-araracoin-en-us.pdf

Araracoin (ARARA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Araracoin (ARARA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 20.77M
$ 20.77M
$ 20.77M$ 20.77M
Kopējais apjoms:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 36.25B
$ 36.25B$ 36.25B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 57.31M
$ 57.31M
$ 57.31M$ 57.31M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00107827
$ 0.00107827$ 0.00107827
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00057296
$ 0.00057296$ 0.00057296

Araracoin (ARARA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Araracoin (ARARA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ARARA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ARARA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ARARA tokenomiku, uzzini ARARA tokena reāllaika cenu!

ARARA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ARARA? Mūsu ARARA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.