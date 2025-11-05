BiržaDEX+
Reāllaika AQC cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika AQC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AQC cenas tendenci MEXC.Reāllaika AQC cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika AQC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AQC cenas tendenci MEXC.

1 AQC uz USD reāllaika cena:

$0.00088526
-5.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
AQC (AQC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:15:43 (UTC+8)

AQC (AQC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
24h zemākā
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0
$ 0.00185075
$ 0
+3.23%

-5.39%

-20.37%

-20.37%

AQC (AQC) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā AQC tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AQC visu laiku augstākā cena ir $ 0.00185075, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AQC ir mainījies par +3.23% pēdējā stundā, par -5.39% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.37% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

AQC (AQC) tirgus informācija

$ 844.26K
--
$ 874.71K
950.23M
984,506,934.447611
Pašreizējais AQC tirgus maksimums ir $ 844.26K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. AQC apjoms apgrozībā ir 950.23M ar kopējo apjomu 984506934.447611. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 874.71K.

AQC (AQC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas AQC uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas AQC uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas AQC uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas AQC uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-5.39%
30 dienas$ 0-7.35%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir AQC (AQC)?

$AQC is the ecosystem token for live streamer and builder 0xAquatic. Wick is the flagship product under the $AQC umbrella, a mobile-first, self-custodial trading app on top of Hyperliquid. The token is directly tied to platform activity, aligning user growth with token value. Built almost entirely in front of a live audience, Wick provides fast spot and perpetuals trading on Hyperliquid, while $AQC captures a portion of that activity to create long-term sustainability.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

AQC cenas prognoze (USD)

Kāda būs AQC (AQC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu AQC (AQC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa AQC prognozes.

Apskati AQC cenas prognozi!

AQC uz vietējām valūtām

AQC (AQC) tokenomika

AQC (AQC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AQC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par AQC (AQC)

Kāda ir AQC (AQC) vērtība šodien?
Reāllaika AQC cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AQC uz USD cena?
Pašreizējā AQC uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir AQC tirgus maksimums?
AQC tirgus maksimums ir $ 844.26K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AQC apjoms apgrozībā?
AQC apjoms apgrozībā ir 950.23M USD.
Kāda bija AQC vēsturiski augstākā cena?
AQC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00185075 USD apmērā.
Kāda bija AQC vēsturiski zemākā cena?
AQC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir AQC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AQC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai AQC šogad kāps augstāk?
AQC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AQC cenas prognozi dziļākai analīzei.
AQC (AQC) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

