BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika APX cena šodien ir 0.250826 USD. Seko līdzi reāllaika APX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati APX cenas tendenci MEXC.Reāllaika APX cena šodien ir 0.250826 USD. Seko līdzi reāllaika APX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati APX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par APX

APX Cenas informācija

Kas ir APX

APX Oficiālā tīmekļa vietne

APX Tokenomika

APX Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

APX logotips

APX Cena (APX)

Nav sarakstā

1 APX uz USD reāllaika cena:

$0.250814
$0.250814$0.250814
-0.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
APX (APX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:19:02 (UTC+8)

APX (APX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.243618
$ 0.243618$ 0.243618
24h zemākā
$ 0.252943
$ 0.252943$ 0.252943
24h augstākā

$ 0.243618
$ 0.243618$ 0.243618

$ 0.252943
$ 0.252943$ 0.252943

$ 2.42
$ 2.42$ 2.42

$ 0
$ 0$ 0

+0.83%

-0.18%

-79.11%

-79.11%

APX (APX) reāllaika cena ir $0.250826. Pēdējo 24 stundu laikā APX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.243618 līdz augstākajai $ 0.252943, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. APX visu laiku augstākā cena ir $ 2.42, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā APX ir mainījies par +0.83% pēdējā stundā, par -0.18% pēdējo 24 stundu laikā un par -79.11% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

APX (APX) tirgus informācija

$ 9.40M
$ 9.40M$ 9.40M

--
----

$ 997.38M
$ 997.38M$ 997.38M

37.47M
37.47M 37.47M

3,975,255,603.427746
3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746

Pašreizējais APX tirgus maksimums ir $ 9.40M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. APX apjoms apgrozībā ir 37.47M ar kopējo apjomu 3975255603.427746. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 997.38M.

APX (APX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas APX uz USD bija $ -0.000476669523718.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas APX uz USD bija $ -0.2064442706.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas APX uz USD bija $ +0.6136495713.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas APX uz USD bija $ +0.16869812181904815.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000476669523718-0.18%
30 dienas$ -0.2064442706-82.30%
60 dienas$ +0.6136495713+244.65%
90 dienas$ +0.16869812181904815+205.41%

Kas ir APX (APX)?

APX launched on 21 December 2021. A total supply of 10 billion APX will be minted. The first listing DEX for APX is PancakeSwap, for a listing price of $0.0004. The bulk of the tokens will be minted via trading rewards on ApolloX.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

APX cenas prognoze (USD)

Kāda būs APX (APX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu APX (APX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa APX prognozes.

Apskati APX cenas prognozi!

APX uz vietējām valūtām

APX (APX) tokenomika

APX (APX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par APX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par APX (APX)

Kāda ir APX (APX) vērtība šodien?
Reāllaika APX cena USD ir 0.250826 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā APX uz USD cena?
Pašreizējā APX uz USD cena ir $ 0.250826. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir APX tirgus maksimums?
APX tirgus maksimums ir $ 9.40M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir APX apjoms apgrozībā?
APX apjoms apgrozībā ir 37.47M USD.
Kāda bija APX vēsturiski augstākā cena?
APX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 2.42 USD apmērā.
Kāda bija APX vēsturiski zemākā cena?
APX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir APX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu APX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai APX šogad kāps augstāk?
APX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati APX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:19:02 (UTC+8)

APX (APX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,196.74
$101,196.74$101,196.74

-1.92%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,257.44
$3,257.44$3,257.44

-7.12%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.08
$153.08$153.08

-5.20%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1925
$2.1925$2.1925

-3.92%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,196.74
$101,196.74$101,196.74

-1.92%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,257.44
$3,257.44$3,257.44

-7.12%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1925
$2.1925$2.1925

-3.92%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.08
$153.08$153.08

-5.20%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16197
$0.16197$0.16197

-1.19%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.2826
$3.2826$3.2826

+2,088.40%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.22319
$0.22319$0.22319

+1,354.95%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06320
$0.06320$0.06320

+79.13%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000709
$0.0000709$0.0000709

+72.92%