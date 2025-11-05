BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika APO cena šodien ir 0.153458 USD. Seko līdzi reāllaika APO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati APO cenas tendenci MEXC.Reāllaika APO cena šodien ir 0.153458 USD. Seko līdzi reāllaika APO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati APO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par APO

APO Cenas informācija

Kas ir APO

APO Oficiālā tīmekļa vietne

APO Tokenomika

APO Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

APO logotips

APO Cena (APO)

Nav sarakstā

1 APO uz USD reāllaika cena:

$0.153371
$0.153371$0.153371
-2.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
APO (APO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:15:34 (UTC+8)

APO (APO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.14566
$ 0.14566$ 0.14566
24h zemākā
$ 0.161092
$ 0.161092$ 0.161092
24h augstākā

$ 0.14566
$ 0.14566$ 0.14566

$ 0.161092
$ 0.161092$ 0.161092

$ 0.222348
$ 0.222348$ 0.222348

$ 0.068552
$ 0.068552$ 0.068552

+0.43%

-2.68%

-7.48%

-7.48%

APO (APO) reāllaika cena ir $0.153458. Pēdējo 24 stundu laikā APO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.14566 līdz augstākajai $ 0.161092, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. APO visu laiku augstākā cena ir $ 0.222348, savukārt zemākā - $ 0.068552.

Īstermiņa veiktspējas ziņā APO ir mainījies par +0.43% pēdējā stundā, par -2.68% pēdējo 24 stundu laikā un par -7.48% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

APO (APO) tirgus informācija

$ 150.37K
$ 150.37K$ 150.37K

--
----

$ 30.67M
$ 30.67M$ 30.67M

980.44K
980.44K 980.44K

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Pašreizējais APO tirgus maksimums ir $ 150.37K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. APO apjoms apgrozībā ir 980.44K ar kopējo apjomu 200000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 30.67M.

APO (APO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas APO uz USD bija $ -0.0042370286772549.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas APO uz USD bija $ -0.0168123060.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas APO uz USD bija $ -0.0288841102.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas APO uz USD bija $ -0.03843256851600222.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0042370286772549-2.68%
30 dienas$ -0.0168123060-10.95%
60 dienas$ -0.0288841102-18.82%
90 dienas$ -0.03843256851600222-20.02%

Kas ir APO (APO)?

Apollon is a decentralized debt protocol developed by BLKSWN PTE. LTD., enabling the creation and management of synthetic assets (aAssets) backed by overcollateralized vaults. Users can lock selected ERC-20 tokens as collateral and issue aAssets such as aUSD, aNVDA, or aTSLA. The protocol maintains a minimum individual collateralization ratio (IMCR) of min. 110%, enforced by smart contracts. aAssets are freely transferable and are burned upon repayment of debt.

The protocol includes a liquidation mechanism based on a redistributive logic to handle undercollateralized positions. The aUSD stablecoin is redeemable for collateral at face value, helping to maintain its peg.

Apollon integrates the decentralized Pyth Network for real-time price oracles. The system also includes automated swap functionality via an integrated DEX, allowing users to open long or short positions and provide liquidity while automatically managing associated debts.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

APO cenas prognoze (USD)

Kāda būs APO (APO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu APO (APO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa APO prognozes.

Apskati APO cenas prognozi!

APO uz vietējām valūtām

APO (APO) tokenomika

APO (APO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par APO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par APO (APO)

Kāda ir APO (APO) vērtība šodien?
Reāllaika APO cena USD ir 0.153458 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā APO uz USD cena?
Pašreizējā APO uz USD cena ir $ 0.153458. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir APO tirgus maksimums?
APO tirgus maksimums ir $ 150.37K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir APO apjoms apgrozībā?
APO apjoms apgrozībā ir 980.44K USD.
Kāda bija APO vēsturiski augstākā cena?
APO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.222348 USD apmērā.
Kāda bija APO vēsturiski zemākā cena?
APO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.068552 USD.
Kāds ir APO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu APO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai APO šogad kāps augstāk?
APO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati APO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:15:34 (UTC+8)

APO (APO) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,314.63
$101,314.63$101,314.63

-1.80%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,276.55
$3,276.55$3,276.55

-6.57%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.52
$155.52$155.52

-3.69%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2197
$2.2197$2.2197

-2.73%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,314.63
$101,314.63$101,314.63

-1.80%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,276.55
$3,276.55$3,276.55

-6.57%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2197
$2.2197$2.2197

-2.73%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.52
$155.52$155.52

-3.69%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16353
$0.16353$0.16353

-0.24%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.0192
$3.0192$3.0192

+1,912.80%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.13863
$0.13863$0.13863

+803.71%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000243
$0.0000000000000000000000000243$0.0000000000000000000000000243

+252.17%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05928
$0.05928$0.05928

+68.02%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000620
$0.0000620$0.0000620

+51.21%