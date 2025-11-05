BiržaDEX+
Reāllaika ApeChainHOES cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika HOES uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HOES cenas tendenci MEXC.Reāllaika ApeChainHOES cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika HOES uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HOES cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par HOES

HOES Cenas informācija

Kas ir HOES

HOES Oficiālā tīmekļa vietne

HOES Tokenomika

HOES Cenas prognoze

ApeChainHOES logotips

ApeChainHOES Cena (HOES)

Nav sarakstā

1 HOES uz USD reāllaika cena:

--
----
-2.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
ApeChainHOES (HOES) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:15:00 (UTC+8)

ApeChainHOES (HOES) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-2.46%

-19.58%

-19.58%

ApeChainHOES (HOES) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā HOES tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HOES visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HOES ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par -2.46% pēdējo 24 stundu laikā un par -19.58% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ApeChainHOES (HOES) tirgus informācija

$ 9.80K
$ 9.80K$ 9.80K

--
----

$ 9.80K
$ 9.80K$ 9.80K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais ApeChainHOES tirgus maksimums ir $ 9.80K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. HOES apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 9.80K.

ApeChainHOES (HOES) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas ApeChainHOES uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas ApeChainHOES uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas ApeChainHOES uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas ApeChainHOES uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-2.46%
30 dienas$ 0-67.90%
60 dienas$ 0-78.98%
90 dienas$ 0--

Kas ir ApeChainHOES (HOES)?

HOES (Honorary Onchain Essential Services) is a community dedicated to cultivating onchain culture across every major blockchain network. Symbolized by the traditional gardening hoe, HOES represents our mission of thoughtfully nurturing valuable cultural elements while pruning away "CRUFT"—the redundant and unproductive aspects that hinder growth. By fostering a "Culture of Collaboration" and empowering a vibrant community of innovative builders, HOES actively supports the development of essential Web3 tools irrespective of chain allegiance. The result is a thriving, chain‑agnostic ecosystem celebrated for its unique style, practical functionality, efficiency, and dynamic cultural evolution.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

ApeChainHOES (HOES) resurss

Oficiālā interneta vietne

ApeChainHOES cenas prognoze (USD)

Kāda būs ApeChainHOES (HOES) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ApeChainHOES (HOES) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ApeChainHOES prognozes.

Apskati ApeChainHOES cenas prognozi!

HOES uz vietējām valūtām

ApeChainHOES (HOES) tokenomika

ApeChainHOES (HOES) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HOES tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par ApeChainHOES (HOES)

Kāda ir ApeChainHOES (HOES) vērtība šodien?
Reāllaika HOES cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HOES uz USD cena?
Pašreizējā HOES uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ApeChainHOES tirgus maksimums?
HOES tirgus maksimums ir $ 9.80K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HOES apjoms apgrozībā?
HOES apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija HOES vēsturiski augstākā cena?
HOES sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija HOES vēsturiski zemākā cena?
HOES sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir HOES tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HOES tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai HOES šogad kāps augstāk?
HOES cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HOES cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:15:00 (UTC+8)

ApeChainHOES (HOES) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

