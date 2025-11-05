BiržaDEX+
Reāllaika Anzens USDA cena šodien ir 1.058 USD. Seko līdzi reāllaika USDA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati USDA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par USDA

USDA Cenas informācija

Kas ir USDA

USDA Oficiālā tīmekļa vietne

USDA Tokenomika

USDA Cenas prognoze

Anzens USDA logotips

Anzens USDA Cena (USDA)

Nav sarakstā

1 USDA uz USD reāllaika cena:

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Anzens USDA (USDA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:18:45 (UTC+8)

Anzens USDA (USDA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

Anzens USDA (USDA) reāllaika cena ir $1.058. Pēdējo 24 stundu laikā USDA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.997347 līdz augstākajai $ 1.061, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. USDA visu laiku augstākā cena ir $ 1.11, savukārt zemākā - $ 0.529751.

Īstermiņa veiktspējas ziņā USDA ir mainījies par +2.80% pēdējā stundā, par +4.15% pēdējo 24 stundu laikā un par +7.41% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Anzens USDA (USDA) tirgus informācija

Pašreizējais Anzens USDA tirgus maksimums ir $ 10.71M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. USDA apjoms apgrozībā ir 10.08M ar kopējo apjomu 10081677.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 10.71M.

Anzens USDA (USDA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Anzens USDA uz USD bija $ +0.04216974.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Anzens USDA uz USD bija $ +0.0645742894.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Anzens USDA uz USD bija $ +0.0741877006.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Anzens USDA uz USD bija $ +0.056547877784901.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.04216974+4.15%
30 dienas$ +0.0645742894+6.10%
60 dienas$ +0.0741877006+7.01%
90 dienas$ +0.056547877784901+5.65%

Kas ir Anzens USDA (USDA)?

Anzens USDA (USDA) resurss

Oficiālā interneta vietne

Anzens USDA cenas prognoze (USD)

Kāda būs Anzens USDA (USDA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Anzens USDA (USDA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Anzens USDA prognozes.

Apskati Anzens USDA cenas prognozi!

USDA uz vietējām valūtām

Anzens USDA (USDA) tokenomika

Anzens USDA (USDA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par USDA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Anzens USDA (USDA)

Kāda ir Anzens USDA (USDA) vērtība šodien?
Reāllaika USDA cena USD ir 1.058 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā USDA uz USD cena?
Pašreizējā USDA uz USD cena ir $ 1.058. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Anzens USDA tirgus maksimums?
USDA tirgus maksimums ir $ 10.71M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir USDA apjoms apgrozībā?
USDA apjoms apgrozībā ir 10.08M USD.
Kāda bija USDA vēsturiski augstākā cena?
USDA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.11 USD apmērā.
Kāda bija USDA vēsturiski zemākā cena?
USDA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.529751 USD.
Kāds ir USDA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu USDA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai USDA šogad kāps augstāk?
USDA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati USDA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:18:45 (UTC+8)

Anzens USDA (USDA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

