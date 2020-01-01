Anzen USDz (USDZ) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Anzen USDz (USDZ), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Anzen USDz (USDZ) informācija

USDz is an RWA-backed stablecoin. The underlying assets are a portfolio of tokenized private credit assets underwritten by finance professionals with industry experience at institutions including Blackrock, UBS, Goldman Sachs, and JP Morgan.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://anzen.finance/
Tehniskais dokuments:
https://docs.anzen.finance/

Anzen USDz (USDZ) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Anzen USDz (USDZ) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 118.93M
Kopējais apjoms:
$ 120.34M
Apjoms apgrozībā:
$ 120.34M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 118.93M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.052
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.821209
Pašreizējā cena:
$ 0.988518
Anzen USDz (USDZ) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Anzen USDz (USDZ) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais USDZ tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu USDZ tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti USDZ tokenomiku, uzzini USDZ tokena reāllaika cenu!

USDZ cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas USDZ? Mūsu USDZ cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.