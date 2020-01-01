Anzen Staked USDz (SUSDZ) tokenomika

Anzen Staked USDz (SUSDZ) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Anzen Staked USDz (SUSDZ), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Anzen Staked USDz (SUSDZ) informācija

sUSDz is the staked representation of Anzen USDz. USDz holders must stake in order to earn yield backed by Real World Assets. This base reward yield is uncorrelated to crypto markets so the value of the rewards isn't affected during bear markets.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://anzen.finance/
Tehniskais dokuments:
https://docs.anzen.finance/

Anzen Staked USDz (SUSDZ) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Anzen Staked USDz (SUSDZ) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 6.42M
$ 6.42M$ 6.42M
Kopējais apjoms:
$ 5.38M
$ 5.38M$ 5.38M
Apjoms apgrozībā:
$ 5.38M
$ 5.38M$ 5.38M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 6.42M
$ 6.42M$ 6.42M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.4
$ 1.4$ 1.4
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.898102
$ 0.898102$ 0.898102
Pašreizējā cena:
$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

Anzen Staked USDz (SUSDZ) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Anzen Staked USDz (SUSDZ) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SUSDZ tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SUSDZ tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SUSDZ tokenomiku, uzzini SUSDZ tokena reāllaika cenu!

SUSDZ cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SUSDZ? Mūsu SUSDZ cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.