Reāllaika Anvil cena šodien ir 0.00044784 USD. Seko līdzi reāllaika ANVL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ANVL cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ANVL

ANVL Cenas informācija

Kas ir ANVL

ANVL Tehniskais dokuments

ANVL Oficiālā tīmekļa vietne

ANVL Tokenomika

ANVL Cenas prognoze

Anvil logotips

Anvil Cena (ANVL)

Nav sarakstā

1 ANVL uz USD reāllaika cena:

$0.00045033
$0.00045033
-44.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Anvil (ANVL) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:18:33 (UTC+8)

Anvil (ANVL) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00042987
$ 0.00042987
24h zemākā
$ 0.00081059
$ 0.00081059
24h augstākā

$ 0.00042987
$ 0.00042987

$ 0.00081059
$ 0.00081059

$ 0.00929021
$ 0.00929021

$ 0.00002512
$ 0.00002512

+4.07%

-44.71%

-39.53%

-39.53%

Anvil (ANVL) reāllaika cena ir $0.00044784. Pēdējo 24 stundu laikā ANVL tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00042987 līdz augstākajai $ 0.00081059, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ANVL visu laiku augstākā cena ir $ 0.00929021, savukārt zemākā - $ 0.00002512.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ANVL ir mainījies par +4.07% pēdējā stundā, par -44.71% pēdējo 24 stundu laikā un par -39.53% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Anvil (ANVL) tirgus informācija

$ 35.92M
$ 35.92M

--
--

$ 44.78M
$ 44.78M

80.20B
80.20B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0

Pašreizējais Anvil tirgus maksimums ir $ 35.92M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ANVL apjoms apgrozībā ir 80.20B ar kopējo apjomu 100000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 44.78M.

Anvil (ANVL) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Anvil uz USD bija $ -0.000362282261419851.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Anvil uz USD bija $ +0.0015105207.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Anvil uz USD bija $ -0.0002752960.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Anvil uz USD bija $ -0.001030083589710879.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000362282261419851-44.71%
30 dienas$ +0.0015105207+337.29%
60 dienas$ -0.0002752960-61.47%
90 dienas$ -0.001030083589710879-69.69%

Kas ir Anvil (ANVL)?

Anvil is a system of Ethereum-based smart contracts that manages collateral and issues fully secured credit. A primary example is a letter of credit (LOC), analogous to a paper bank cheque drawing verified funds, providing an economic guarantee of payment.

Anvil enables transparency and trustless verification of assets, thereby reducing counterparty risk. The protocol is designed for maximum efficiency and extensibility to incorporate collateral throughout decentralized and traditional finance.

What can Anvil be used for? Anvil is a unified protocol for asset provision, designed explicitly for safety, simplicity, and composability as a primitive building block in the development of other applications.

Payments: LOCs offer security for both online and in-store digital payment transactions.

Counterparty credit: LOCs can be accepted on centralized exchanges to secure instant deposits for immediate trading or more efficient liquidity provision.

Asset bridging: LOCs can facilitate immediate cross-platform transactions. LOCs can also secure deposit or withdrawal transactions on layer 2 (L2) implementations. In instances where a platform integrates Anvil LOCs, immediate, on-demand asset transfers can be safely executed.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Anvil cenas prognoze (USD)

Kāda būs Anvil (ANVL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Anvil (ANVL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Anvil prognozes.

Apskati Anvil cenas prognozi!

ANVL uz vietējām valūtām

Anvil (ANVL) tokenomika

Anvil (ANVL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ANVL tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Anvil (ANVL)

Kāda ir Anvil (ANVL) vērtība šodien?
Reāllaika ANVL cena USD ir 0.00044784 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ANVL uz USD cena?
Pašreizējā ANVL uz USD cena ir $ 0.00044784. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Anvil tirgus maksimums?
ANVL tirgus maksimums ir $ 35.92M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ANVL apjoms apgrozībā?
ANVL apjoms apgrozībā ir 80.20B USD.
Kāda bija ANVL vēsturiski augstākā cena?
ANVL sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00929021 USD apmērā.
Kāda bija ANVL vēsturiski zemākā cena?
ANVL sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00002512 USD.
Kāds ir ANVL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ANVL tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ANVL šogad kāps augstāk?
ANVL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ANVL cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:18:33 (UTC+8)

Anvil (ANVL) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,230.15

$3,261.29

$153.23

$1.0003

$2.1930

$101,230.15

$3,261.29

$2.1930

$153.23

$0.16205

