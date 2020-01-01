Antitoken (ANTI) tokenomika

Antitoken (ANTI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Antitoken (ANTI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Antitoken (ANTI) informācija

$ANTI and $PRO are an experimental token duo exploring quantum-like tokenomics on Solana. These tokens act like a quantum duo, where holding both is more rewarding than just one.

When $ANTI and $PRO are put into the ‘Catalyst’ contract, they interact and the contract outputs two different tokens, $X and $Y. These tokens are emitted depending on the relationship between the amounts of $ANTI and $PRO being deposited. The output varies based on their balance.

If you decide to reverse the process, you can deposit the resulting $X and $Y back into the Catalyst. The system uses inverse functions to break them back into their original components: $ANTI and $PRO.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://antitoken.pro/
Tehniskais dokuments:
https://antitoken.pro/whitepaper/

Antitoken (ANTI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Antitoken (ANTI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 71.51K
$ 71.51K
Kopējais apjoms:
$ 999.97M
$ 999.97M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.97M
$ 999.97M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 71.51K
$ 71.51K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01260369
$ 0.01260369
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0

Antitoken (ANTI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Antitoken (ANTI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ANTI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ANTI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ANTI tokenomiku, uzzini ANTI tokena reāllaika cenu!

