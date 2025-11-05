BiržaDEX+
Reāllaika Anthropic PreStocks cena šodien ir 160.8 USD. Seko līdzi reāllaika ANTHROPIC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ANTHROPIC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ANTHROPIC

ANTHROPIC Cenas informācija

Kas ir ANTHROPIC

ANTHROPIC Oficiālā tīmekļa vietne

ANTHROPIC Tokenomika

ANTHROPIC Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Anthropic PreStocks logotips

Anthropic PreStocks Cena (ANTHROPIC)

Nav sarakstā

1 ANTHROPIC uz USD reāllaika cena:

$160.8
$160.8$160.8
-5.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:14:52 (UTC+8)

Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 153.93
$ 153.93$ 153.93
24h zemākā
$ 173.6
$ 173.6$ 173.6
24h augstākā

$ 153.93
$ 153.93$ 153.93

$ 173.6
$ 173.6$ 173.6

$ 191.64
$ 191.64$ 191.64

$ 124.62
$ 124.62$ 124.62

+4.46%

-5.91%

-1.68%

-1.68%

Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) reāllaika cena ir $160.8. Pēdējo 24 stundu laikā ANTHROPIC tika tirgots robežās no zemākās $ 153.93 līdz augstākajai $ 173.6, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ANTHROPIC visu laiku augstākā cena ir $ 191.64, savukārt zemākā - $ 124.62.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ANTHROPIC ir mainījies par +4.46% pēdējā stundā, par -5.91% pēdējo 24 stundu laikā un par -1.68% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) tirgus informācija

$ 800.80K
$ 800.80K$ 800.80K

--
----

$ 800.80K
$ 800.80K$ 800.80K

4.98K
4.98K 4.98K

4,979.994379666
4,979.994379666 4,979.994379666

Pašreizējais Anthropic PreStocks tirgus maksimums ir $ 800.80K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ANTHROPIC apjoms apgrozībā ir 4.98K ar kopējo apjomu 4979.994379666. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 800.80K.

Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Anthropic PreStocks uz USD bija $ -10.1132091490004.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Anthropic PreStocks uz USD bija $ -16.8260959200.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Anthropic PreStocks uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Anthropic PreStocks uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -10.1132091490004-5.91%
30 dienas$ -16.8260959200-10.46%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)?

Anthropic is an AI research company developing Claude, a language model built with a strong focus on safety and interpretability. Their approach emphasizes ethical guardrails and transparent behavior to reduce the risk of harmful outputs while enabling sophisticated natural language capabilities.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) resurss

Oficiālā interneta vietne

Anthropic PreStocks cenas prognoze (USD)

Kāda būs Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Anthropic PreStocks prognozes.

Apskati Anthropic PreStocks cenas prognozi!

ANTHROPIC uz vietējām valūtām

Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) tokenomika

Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ANTHROPIC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

Kāda ir Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) vērtība šodien?
Reāllaika ANTHROPIC cena USD ir 160.8 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ANTHROPIC uz USD cena?
Pašreizējā ANTHROPIC uz USD cena ir $ 160.8. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Anthropic PreStocks tirgus maksimums?
ANTHROPIC tirgus maksimums ir $ 800.80K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ANTHROPIC apjoms apgrozībā?
ANTHROPIC apjoms apgrozībā ir 4.98K USD.
Kāda bija ANTHROPIC vēsturiski augstākā cena?
ANTHROPIC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 191.64 USD apmērā.
Kāda bija ANTHROPIC vēsturiski zemākā cena?
ANTHROPIC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 124.62 USD.
Kāds ir ANTHROPIC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ANTHROPIC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ANTHROPIC šogad kāps augstāk?
ANTHROPIC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ANTHROPIC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:14:52 (UTC+8)

Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

