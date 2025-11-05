BiržaDEX+
mexc
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:44:00 (UTC+8)

ANT COLONY (ANTS) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā ANTS tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ANTS visu laiku augstākā cena ir $ 0.0019544, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ANTS ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -16.20% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Pašreizējais ANT COLONY tirgus maksimums ir $ 11.63K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ANTS apjoms apgrozībā ir 999.10M ar kopējo apjomu 999102160.345395. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 11.63K.

Šodien cenas izmaiņas ANT COLONY uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas ANT COLONY uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas ANT COLONY uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas ANT COLONY uz USD bija $ 0.

Kas ir ANT COLONY (ANTS)?

A group where we all pretend to be ants in an ant colony. There are big groups like that on FB. We recreate it on X and have our own token. It is a fully community driven fun project with a very engaged members. We are growing like a colony and our sthrenght lies in our commitment, cooperation and determination. We work, eat, drink and protect our queen together. It's one for all, and all for the colony.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

ANT COLONY cenas prognoze (USD)

Kāda būs ANT COLONY (ANTS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ANT COLONY (ANTS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ANT COLONY prognozes.

ANT COLONY (ANTS) tokenomika

ANT COLONY (ANTS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ANTS tokena tokenomiku tagad!

Kāda ir ANT COLONY (ANTS) vērtība šodien?
Reāllaika ANTS cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ANTS uz USD cena?
Pašreizējā ANTS uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ANT COLONY tirgus maksimums?
ANTS tirgus maksimums ir $ 11.63K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ANTS apjoms apgrozībā?
ANTS apjoms apgrozībā ir 999.10M USD.
Kāda bija ANTS vēsturiski augstākā cena?
ANTS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0019544 USD apmērā.
Kāda bija ANTS vēsturiski zemākā cena?
ANTS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir ANTS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ANTS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ANTS šogad kāps augstāk?
ANTS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ANTS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:44:00 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

