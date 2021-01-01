ANIMA (ANIMA) tokenomika
What is the project about? Realm is a World-Building and Exploration game rooted in GameFi. Realmers build and sustain the economy of the Realmverse through strategic planning and resource management. Adventurers roam the Realmverse in search of their Origin story. Earn LootBoxes, Battle other Adventurers, complete Missions and Transcend into brand new Variants every month.
What makes your project unique? Realm is founded on three principles: Creating a strong foundational community, providing ownership to players and providing real world value to its users.
We are passionate about bringing projects together to create an interoperable experience for all users in the Web3 space.
Our focus is on GameFi elements tied with beautiful artworks and compelling stories.
History of your project. We started back in Sept 2021 with a vision for what a gaming experience could look like in Web3. Over time, our vision has evolved and have teamed up with the Treasure Ecosystem as our long term visions aligned.
What’s next for your project? We've been building non-stop since 2021 and we are excited to launch our upcoming suite of features that will bring our interoperable dream to life.
What can your token be used for? ANIMA is used by players to level up their characters, earn LootBoxes and gamified staking. We've had a burn rate of up to 90%.
ANIMA (ANIMA) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos ANIMA (ANIMA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
ANIMA (ANIMA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
ANIMA (ANIMA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ANIMA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ANIMA tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti ANIMA tokenomiku, uzzini ANIMA tokena reāllaika cenu!
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ANIMA? Mūsu ANIMA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.