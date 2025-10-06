ANGL TOKEN Cena (ANGL)
ANGL TOKEN (ANGL) reāllaika cena ir $0.00379619. Pēdējo 24 stundu laikā ANGL tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00332667 līdz augstākajai $ 0.00383102, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ANGL visu laiku augstākā cena ir $ 0.01037575, savukārt zemākā - $ 0.
Īstermiņa veiktspējas ziņā ANGL ir mainījies par -0.05% pēdējā stundā, par +0.73% pēdējo 24 stundu laikā un par +8.47% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais ANGL TOKEN tirgus maksimums ir $ 817.32K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ANGL apjoms apgrozībā ir 215.00M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.80M.
Šodien cenas izmaiņas ANGL TOKEN uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas ANGL TOKEN uz USD bija $ +0.0002334003.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas ANGL TOKEN uz USD bija $ -0.0005543143.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas ANGL TOKEN uz USD bija $ -0.002932968289800749.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0
|+0.73%
|30 dienas
|$ +0.0002334003
|+6.15%
|60 dienas
|$ -0.0005543143
|-14.60%
|90 dienas
|$ -0.002932968289800749
|-43.58%
$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.
MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!
Kāda būs ANGL TOKEN (ANGL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ANGL TOKEN (ANGL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ANGL TOKEN prognozes.
Apskati ANGL TOKEN cenas prognozi!
ANGL TOKEN (ANGL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ANGL tokena tokenomiku tagad!
|Laiks (UTC+8)
|Veids
|Informācija
|10-05 21:29:00
|Nozares ziņas
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
|10-05 16:10:00
|Nozares ziņas
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
|10-04 13:39:16
|Ķēdes dati
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
|10-04 11:26:38
|Nozares ziņas
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
|10-03 10:20:00
|Nozares ziņas
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
|10-03 05:17:00
|Nozares ziņas
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.