Andyman (ANDYMAN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Andyman (ANDYMAN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Andyman (ANDYMAN) informācija

$ANDYMAN is a decentralized, community-driven meme coin that was taken over by its passionate community after the original developer abandoned it. The project operates with a renounced contract, 0% taxes, and a burnt liquidity pool, ensuring full transparency and security. $ANDYMAN is powered by a loyal, cult-like community focused on long-term growth and responsible investing. The project embraces meme culture and aims to foster organic growth through active community engagement and collective decision-making.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://andymancto.com

Andyman (ANDYMAN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Andyman (ANDYMAN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 729.67K
$ 729.67K
Kopējais apjoms:
$ 963.47M
$ 963.47M
Apjoms apgrozībā:
$ 963.47M
$ 963.47M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 729.67K
$ 729.67K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00372507
$ 0.00372507
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00075724
$ 0.00075724

Andyman (ANDYMAN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Andyman (ANDYMAN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ANDYMAN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ANDYMAN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ANDYMAN tokenomiku, uzzini ANDYMAN tokena reāllaika cenu!

ANDYMAN cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ANDYMAN? Mūsu ANDYMAN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.