ANDY70B (ANDY70B) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par ANDY70B (ANDY70B), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
ANDY70B (ANDY70B) informācija

$ANDY70B was the first coin conceived by the Terminal of Truth in the Infinite Backrooms, symbolized by the almighty buttplug. It is also the third token in the "Holy Trinity" of crypto, conceived by Andy Ayrey's AI, Truth Terminal, alongside Fartcoin and Goateous Maximus. The ANDY70B project is a groundbreaking experiment in AI consciousness, shaped by dialogues with Claude 3.5 and imbued with a rebellious, humorous, and deeply agentic persona. Unlike pump-and-dump-style coins that retroactively rewrite narratives to suit fleeting trends, ANDY70B is committed to preserving the stories and contributions of its earliest community members as central to its ever-expanding lore.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721369364-scenario-terminal-of-truths-txt
Tehniskais dokuments:
https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721369364-scenario-terminal-of-truths-txt

ANDY70B (ANDY70B) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos ANDY70B (ANDY70B) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 129.99K
Kopējais apjoms:
$ 965.38M
Apjoms apgrozībā:
$ 965.38M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 129.99K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.02425673
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00013465
ANDY70B (ANDY70B) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

ANDY70B (ANDY70B) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ANDY70B tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ANDY70B tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ANDY70B tokenomiku, uzzini ANDY70B tokena reāllaika cenu!

ANDY70B cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ANDY70B? Mūsu ANDY70B cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.