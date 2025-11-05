BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Anduril PreStocks cena šodien ir 65.35 USD. Seko līdzi reāllaika ANDURIL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ANDURIL cenas tendenci MEXC.Reāllaika Anduril PreStocks cena šodien ir 65.35 USD. Seko līdzi reāllaika ANDURIL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ANDURIL cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ANDURIL

ANDURIL Cenas informācija

Kas ir ANDURIL

ANDURIL Oficiālā tīmekļa vietne

ANDURIL Tokenomika

ANDURIL Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Anduril PreStocks logotips

Anduril PreStocks Cena (ANDURIL)

Nav sarakstā

1 ANDURIL uz USD reāllaika cena:

$65.35
$65.35$65.35
-6.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Anduril PreStocks (ANDURIL) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:14:29 (UTC+8)

Anduril PreStocks (ANDURIL) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 62.55
$ 62.55$ 62.55
24h zemākā
$ 71.12
$ 71.12$ 71.12
24h augstākā

$ 62.55
$ 62.55$ 62.55

$ 71.12
$ 71.12$ 71.12

$ 83.74
$ 83.74$ 83.74

$ 50.57
$ 50.57$ 50.57

+1.88%

-6.17%

+7.07%

+7.07%

Anduril PreStocks (ANDURIL) reāllaika cena ir $65.35. Pēdējo 24 stundu laikā ANDURIL tika tirgots robežās no zemākās $ 62.55 līdz augstākajai $ 71.12, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ANDURIL visu laiku augstākā cena ir $ 83.74, savukārt zemākā - $ 50.57.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ANDURIL ir mainījies par +1.88% pēdējā stundā, par -6.17% pēdējo 24 stundu laikā un par +7.07% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Anduril PreStocks (ANDURIL) tirgus informācija

$ 748.27K
$ 748.27K$ 748.27K

--
----

$ 748.27K
$ 748.27K$ 748.27K

11.45K
11.45K 11.45K

11,449.878132656
11,449.878132656 11,449.878132656

Pašreizējais Anduril PreStocks tirgus maksimums ir $ 748.27K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ANDURIL apjoms apgrozībā ir 11.45K ar kopējo apjomu 11449.878132656. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 748.27K.

Anduril PreStocks (ANDURIL) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Anduril PreStocks uz USD bija $ -4.30003382982713.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Anduril PreStocks uz USD bija $ -1.9975403800.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Anduril PreStocks uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Anduril PreStocks uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -4.30003382982713-6.17%
30 dienas$ -1.9975403800-3.05%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Anduril PreStocks (ANDURIL)?

Anduril builds AI-driven defense systems, including autonomous drones and perimeter sensors. Their platforms integrate real-time data and computer vision to enhance situational awareness for military and border security applications.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Anduril PreStocks (ANDURIL) resurss

Oficiālā interneta vietne

Anduril PreStocks cenas prognoze (USD)

Kāda būs Anduril PreStocks (ANDURIL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Anduril PreStocks (ANDURIL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Anduril PreStocks prognozes.

Apskati Anduril PreStocks cenas prognozi!

ANDURIL uz vietējām valūtām

Anduril PreStocks (ANDURIL) tokenomika

Anduril PreStocks (ANDURIL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ANDURIL tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Anduril PreStocks (ANDURIL)

Kāda ir Anduril PreStocks (ANDURIL) vērtība šodien?
Reāllaika ANDURIL cena USD ir 65.35 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ANDURIL uz USD cena?
Pašreizējā ANDURIL uz USD cena ir $ 65.35. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Anduril PreStocks tirgus maksimums?
ANDURIL tirgus maksimums ir $ 748.27K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ANDURIL apjoms apgrozībā?
ANDURIL apjoms apgrozībā ir 11.45K USD.
Kāda bija ANDURIL vēsturiski augstākā cena?
ANDURIL sasniedza vēsturiski augstāko cenu 83.74 USD apmērā.
Kāda bija ANDURIL vēsturiski zemākā cena?
ANDURIL sasniedza vēsturiski zemāko cenu 50.57 USD.
Kāds ir ANDURIL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ANDURIL tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ANDURIL šogad kāps augstāk?
ANDURIL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ANDURIL cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:14:29 (UTC+8)

Anduril PreStocks (ANDURIL) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,176.33
$101,176.33$101,176.33

-1.94%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,270.59
$3,270.59$3,270.59

-6.74%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.16
$155.16$155.16

-3.91%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2163
$2.2163$2.2163

-2.88%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,176.33
$101,176.33$101,176.33

-1.94%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,270.59
$3,270.59$3,270.59

-6.74%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2163
$2.2163$2.2163

-2.88%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.16
$155.16$155.16

-3.91%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16333
$0.16333$0.16333

-0.36%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.6700
$2.6700$2.6700

+1,680.00%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.14100
$0.14100$0.14100

+819.16%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000255
$0.0000000000000000000000000255$0.0000000000000000000000000255

+269.56%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06026
$0.06026$0.06026

+70.80%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000620
$0.0000620$0.0000620

+51.21%