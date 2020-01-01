AndreyWTR (WTR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par AndreyWTR (WTR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
AndreyWTR (WTR) informācija

A meme token with no dumps, no market makers, and no insider games. 0% of tokens go to market makers. Listings? Only if exchanges pay — and that money goes straight to holders. The creator sells zero coins. No presales. No VC funds. No secret allocations.AndreyWTR includes a gaming element in the form of a dynamic online arcade runner game. In the game, players: Control a character Collect tokens Avoid obstacles This adds utility value to the token beyond speculative trading. Just memes and community. Fair launch. Clean liquidity. WTR isn’t dumped — it’s diamond-handed.

https://andreywtr.com
https://andreywtr.com/whitepaper_wtr.pdf

AndreyWTR (WTR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos AndreyWTR (WTR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 178.07K
$ 178.07K
$ 178.07K
Kopējais apjoms:
$ 948.56M
$ 948.56M
Apjoms apgrozībā:
$ 948.56M
$ 948.56M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība): $ 178.07K
$ 178.07K
$ 178.07K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00177748
$ 0.00177748
Visu laiku zemākā cena: $ 0
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00018773
$ 0.00018773

AndreyWTR (WTR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

AndreyWTR (WTR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais WTR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu WTR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti WTR tokenomiku, uzzini WTR tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.