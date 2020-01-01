Amulet Protocol (AMU) tokenomika

Amulet Protocol (AMU) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Amulet Protocol (AMU), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Amulet Protocol (AMU) informācija

Amulet Protocol ("Amulet") is a decentralized risk protection protocol ("RPP") built for Rust-based ecosystems, supporting both Solana blockchain and EVM networks (Ethereum, Optimism, and Polygon zk-EVM). Amulet has designed an innovative and open risk protection model which not only effectively addresses the common challenges of existing decentralized RPPs, but also the whole decentralized risk protection sector.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://amulet.org/
Tehniskais dokuments:
https://docs.amulet.org/amulet-v2/resources/amulet-v2-litepaper

Amulet Protocol (AMU) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Amulet Protocol (AMU) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 115.45K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 553.81M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 208.47K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.078485
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00010889
Pašreizējā cena:
$ 0.00020847
Amulet Protocol (AMU) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Amulet Protocol (AMU) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AMU tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AMU tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AMU tokenomiku, uzzini AMU tokena reāllaika cenu!

AMU cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AMU? Mūsu AMU cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.