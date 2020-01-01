AMO Coin (AMO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par AMO Coin (AMO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
AMO Coin (AMO) informācija

AMO is a blockchain infrastructure for the efficient exchange and sharing of all CAR DATA powering the next generation of automobiles. For car users, manufacturers, and relevant service providers, this means that data will no longer be under the centralized control of specific companies, but rather become public assets that allow for valuable services to be made available.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://amo.foundation/
Tehniskais dokuments:
https://amo.foundation/downloads/

AMO Coin (AMO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos AMO Coin (AMO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 16.12M
$ 16.12M
Kopējais apjoms:
$ 21.20B
$ 21.20B
Apjoms apgrozībā:
$ 21.20B
$ 21.20B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 16.12M
$ 16.12M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01594326
$ 0.01594326
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00076051
$ 0.00076051

AMO Coin (AMO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

AMO Coin (AMO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AMO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AMO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AMO tokenomiku, uzzini AMO tokena reāllaika cenu!

AMO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AMO? Mūsu AMO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.