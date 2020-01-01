Amiko (AMIKO) tokenomika
Amiko (AMIKO) informācija
Amiko is the orchestration layer in your AI Agent tech stack, bringing AI Agents to the world of physical devices. Amiko allows for hosting, coordinating, and growing an AI swarm ecosystem with MPC functionality. Running entirely on user-owned devices, Amiko supports personal, persistent AI agents.
The Amiko Kick flagship hardware features Eliza, an emotionally aware lead agent who manages daily life while helping to train your digital twin — an evolving AI avatar shaped by the user’s interactions. The system includes long-term memory, on-device language models, and modular agent support, all operating without cloud dependence. With optional $AMIKO token participation, users can contribute compute or behavioral models to the broader network, while keeping core functions fully local and under their control.
Amiko (AMIKO) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Amiko (AMIKO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Amiko (AMIKO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Amiko (AMIKO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais AMIKO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu AMIKO tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti AMIKO tokenomiku, uzzini AMIKO tokena reāllaika cenu!
AMIKO cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AMIKO? Mūsu AMIKO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.