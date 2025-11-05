BiržaDEX+
Reāllaika America Party Coin cena šodien ir 0.00013337 USD. Seko līdzi reāllaika APC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati APC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par APC

APC Cenas informācija

Kas ir APC

APC Oficiālā tīmekļa vietne

APC Tokenomika

APC Cenas prognoze

America Party Coin logotips

America Party Coin Cena (APC)

Nav sarakstā

1 APC uz USD reāllaika cena:

$0.00013381
-8.70%1D
-8.70%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
America Party Coin (APC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:14:09 (UTC+8)

America Party Coin (APC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00012759
$ 0.00012759$ 0.00012759
24h zemākā
$ 0.00014933
$ 0.00014933$ 0.00014933
24h augstākā

$ 0.00012759
$ 0.00012759$ 0.00012759

$ 0.00014933
$ 0.00014933$ 0.00014933

$ 0.01016686
$ 0.01016686$ 0.01016686

$ 0.00012759
$ 0.00012759$ 0.00012759

+2.19%

-9.39%

-23.46%

-23.46%

America Party Coin (APC) reāllaika cena ir $0.00013337. Pēdējo 24 stundu laikā APC tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00012759 līdz augstākajai $ 0.00014933, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. APC visu laiku augstākā cena ir $ 0.01016686, savukārt zemākā - $ 0.00012759.

Īstermiņa veiktspējas ziņā APC ir mainījies par +2.19% pēdējā stundā, par -9.39% pēdējo 24 stundu laikā un par -23.46% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

America Party Coin (APC) tirgus informācija

$ 29.47K
$ 29.47K$ 29.47K

--
----

$ 29.47K
$ 29.47K$ 29.47K

220.95M
220.95M 220.95M

220,949,406.95
220,949,406.95 220,949,406.95

Pašreizējais America Party Coin tirgus maksimums ir $ 29.47K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. APC apjoms apgrozībā ir 220.95M ar kopējo apjomu 220949406.95. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 29.47K.

America Party Coin (APC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas America Party Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas America Party Coin uz USD bija $ -0.0000506505.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas America Party Coin uz USD bija $ -0.0000746127.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas America Party Coin uz USD bija $ -0.0004496379365796908.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-9.39%
30 dienas$ -0.0000506505-37.97%
60 dienas$ -0.0000746127-55.94%
90 dienas$ -0.0004496379365796908-77.12%

Kas ir America Party Coin (APC)?

America Party Coin is about Elon Musk's new political movement called 'America'. America Party Coin's mission is to spread the word about Elon Musk's new political party through a crypto community/fan token on the Solana blockchain and create a safe and transparent trading environment for all memecoin degens in the cryptoverse. We are simply a meme-coin with a strong message. Our goal is to unite supporters in a decentralized, community-driven effort to promote the values and vision of the America Party.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

America Party Coin (APC) resurss

Oficiālā interneta vietne

America Party Coin cenas prognoze (USD)

Kāda būs America Party Coin (APC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu America Party Coin (APC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa America Party Coin prognozes.

Apskati America Party Coin cenas prognozi!

APC uz vietējām valūtām

America Party Coin (APC) tokenomika

America Party Coin (APC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par APC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par America Party Coin (APC)

Kāda ir America Party Coin (APC) vērtība šodien?
Reāllaika APC cena USD ir 0.00013337 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā APC uz USD cena?
Pašreizējā APC uz USD cena ir $ 0.00013337. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir America Party Coin tirgus maksimums?
APC tirgus maksimums ir $ 29.47K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir APC apjoms apgrozībā?
APC apjoms apgrozībā ir 220.95M USD.
Kāda bija APC vēsturiski augstākā cena?
APC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01016686 USD apmērā.
Kāda bija APC vēsturiski zemākā cena?
APC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00012759 USD.
Kāds ir APC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu APC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai APC šogad kāps augstāk?
APC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati APC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:14:09 (UTC+8)

America Party Coin (APC) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

