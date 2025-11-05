BiržaDEX+
Reāllaika Amber xStock cena šodien ir 2.75 USD. Seko līdzi reāllaika AMBRX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AMBRX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AMBRX

AMBRX Cenas informācija

Kas ir AMBRX

AMBRX Tehniskais dokuments

AMBRX Oficiālā tīmekļa vietne

AMBRX Tokenomika

AMBRX Cenas prognoze

Amber xStock logotips

Amber xStock Cena (AMBRX)

Nav sarakstā

1 AMBRX uz USD reāllaika cena:

$2.75
$2.75$2.75
-21.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Amber xStock (AMBRX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:13:55 (UTC+8)

Amber xStock (AMBRX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 2.75
$ 2.75$ 2.75
24h zemākā
$ 3.5
$ 3.5$ 3.5
24h augstākā

$ 2.75
$ 2.75$ 2.75

$ 3.5
$ 3.5$ 3.5

$ 10.38
$ 10.38$ 10.38

$ 2.75
$ 2.75$ 2.75

-0.00%

-21.21%

-21.61%

-21.61%

Amber xStock (AMBRX) reāllaika cena ir $2.75. Pēdējo 24 stundu laikā AMBRX tika tirgots robežās no zemākās $ 2.75 līdz augstākajai $ 3.5, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AMBRX visu laiku augstākā cena ir $ 10.38, savukārt zemākā - $ 2.75.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AMBRX ir mainījies par -0.00% pēdējā stundā, par -21.21% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.61% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Amber xStock (AMBRX) tirgus informācija

$ 265.89K
$ 265.89K$ 265.89K

--
----

$ 572.58K
$ 572.58K$ 572.58K

96.82K
96.82K 96.82K

208,494.37384849
208,494.37384849 208,494.37384849

Pašreizējais Amber xStock tirgus maksimums ir $ 265.89K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. AMBRX apjoms apgrozībā ir 96.82K ar kopējo apjomu 208494.37384849. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 572.58K.

Amber xStock (AMBRX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Amber xStock uz USD bija $ -0.739353800184628.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Amber xStock uz USD bija $ -0.5834004000.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Amber xStock uz USD bija $ -0.7592169750.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Amber xStock uz USD bija $ -4.400110488999463.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.739353800184628-21.21%
30 dienas$ -0.5834004000-21.21%
60 dienas$ -0.7592169750-27.60%
90 dienas$ -4.400110488999463-61.53%

Kas ir Amber xStock (AMBRX)?

For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Amber xStock cenas prognoze (USD)

Kāda būs Amber xStock (AMBRX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Amber xStock (AMBRX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Amber xStock prognozes.

Apskati Amber xStock cenas prognozi!

AMBRX uz vietējām valūtām

Amber xStock (AMBRX) tokenomika

Amber xStock (AMBRX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AMBRX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Amber xStock (AMBRX)

Kāda ir Amber xStock (AMBRX) vērtība šodien?
Reāllaika AMBRX cena USD ir 2.75 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AMBRX uz USD cena?
Pašreizējā AMBRX uz USD cena ir $ 2.75. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Amber xStock tirgus maksimums?
AMBRX tirgus maksimums ir $ 265.89K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AMBRX apjoms apgrozībā?
AMBRX apjoms apgrozībā ir 96.82K USD.
Kāda bija AMBRX vēsturiski augstākā cena?
AMBRX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 10.38 USD apmērā.
Kāda bija AMBRX vēsturiski zemākā cena?
AMBRX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 2.75 USD.
Kāds ir AMBRX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AMBRX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai AMBRX šogad kāps augstāk?
AMBRX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AMBRX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:13:55 (UTC+8)

Amber xStock (AMBRX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

