Uzzini svarīgākos ieskatus par Amaterasu (AMA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Amaterasu (AMA) informācija

Launched on December 3rd, 2024, Amaterasu is the first Hybrid project on Aptos, pioneering a new token standard called Hybrid Assets. Developed by a team predominantly based in Singapore, they’re an IP-based project accompanied by a product approach aiming to solve the DeFi fragmentation within the Aptos Ecosystem. Amaterasu aims to develop its IP through the means of Japanese Animation and artwork, along with collaborations with prominent web2 and web3 IP-centric projects. Through the utilisation of Aptos’ on-chain randomness, the Amaterasu NFT collection will have a new function whereby metadata is not pre-determined. As a result, there is a 2-step reveal process involved to reveal metadata. This allows for traits can be inserted into the existing trait pool. Furthermore, an NFT trait rerolling function allows for individual traits to be generated through weightage probabilities, which can be modified to create trait drops, creating a gamified Gacha experience. In addition, Amaterasu will be building a DeFi Aggregator on Aptos. The Aggregator will link together existing projects within the DeFi space on Aptos, aiming to provide a smoother user experience.

Amaterasu (AMA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Amaterasu (AMA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Amaterasu (AMA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Amaterasu (AMA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AMA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AMA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AMA tokenomiku, uzzini AMA tokena reāllaika cenu!

AMA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AMA? Mūsu AMA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

