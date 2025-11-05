BiržaDEX+
Reāllaika Alvey Chain cena šodien ir 0.00007863 USD. Seko līdzi reāllaika WALV uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WALV cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WALV

WALV Cenas informācija

Kas ir WALV

WALV Oficiālā tīmekļa vietne

WALV Tokenomika

WALV Cenas prognoze

Alvey Chain logotips

Alvey Chain Cena (WALV)

Nav sarakstā

-10.30%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
Alvey Chain (WALV) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:43:36 (UTC+8)

Alvey Chain (WALV) Cenas informācija (USD)

Alvey Chain (WALV) reāllaika cena ir $0.00007863. Pēdējo 24 stundu laikā WALV tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00006356 līdz augstākajai $ 0.00008793, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WALV visu laiku augstākā cena ir $ 0.18533, savukārt zemākā - $ 0.00005537.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WALV ir mainījies par +1.87% pēdējā stundā, par -10.35% pēdējo 24 stundu laikā un par -3.05% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Alvey Chain (WALV) tirgus informācija

Pašreizējais Alvey Chain tirgus maksimums ir $ 9.18K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WALV apjoms apgrozībā ir 116.77M ar kopējo apjomu 152312732.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 11.98K.

Alvey Chain (WALV) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Alvey Chain uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Alvey Chain uz USD bija $ -0.0000335495.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Alvey Chain uz USD bija $ -0.0000697467.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Alvey Chain uz USD bija $ -0.0008432110600882465.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-10.35%
30 dienas$ -0.0000335495-42.66%
60 dienas$ -0.0000697467-88.70%
90 dienas$ -0.0008432110600882465-91.47%

Kas ir Alvey Chain (WALV)?

Alvey is a decentralised POS blockchain with a wide range of utilities including, building your own meme tokens, NFTs, and smart contracts, to create value on top of our chain.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Alvey Chain (WALV) resurss

Oficiālā interneta vietne

Alvey Chain cenas prognoze (USD)

Kāda būs Alvey Chain (WALV) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Alvey Chain (WALV) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Alvey Chain prognozes.

Apskati Alvey Chain cenas prognozi!

Alvey Chain (WALV) tokenomika

Alvey Chain (WALV) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WALV tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Alvey Chain (WALV)

Kāda ir Alvey Chain (WALV) vērtība šodien?
Reāllaika WALV cena USD ir 0.00007863 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WALV uz USD cena?
Pašreizējā WALV uz USD cena ir $ 0.00007863. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Alvey Chain tirgus maksimums?
WALV tirgus maksimums ir $ 9.18K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WALV apjoms apgrozībā?
WALV apjoms apgrozībā ir 116.77M USD.
Kāda bija WALV vēsturiski augstākā cena?
WALV sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.18533 USD apmērā.
Kāda bija WALV vēsturiski zemākā cena?
WALV sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00005537 USD.
Kāds ir WALV tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WALV tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WALV šogad kāps augstāk?
WALV cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WALV cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:43:36 (UTC+8)

Alvey Chain (WALV) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

