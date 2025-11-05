BiržaDEX+
Reāllaika Altered State Machine cena šodien ir 0.00384917 USD. Seko līdzi reāllaika ASTO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ASTO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ASTO

ASTO Cenas informācija

Kas ir ASTO

ASTO Oficiālā tīmekļa vietne

ASTO Tokenomika

ASTO Cenas prognoze

Altered State Machine logotips

Altered State Machine Cena (ASTO)

Nav sarakstā

1 ASTO uz USD reāllaika cena:

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Altered State Machine (ASTO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:18:26 (UTC+8)

Altered State Machine (ASTO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

+0.11%

-0.16%

-10.73%

-10.73%

Altered State Machine (ASTO) reāllaika cena ir $0.00384917. Pēdējo 24 stundu laikā ASTO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00377727 līdz augstākajai $ 0.00391044, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ASTO visu laiku augstākā cena ir $ 0.890471, savukārt zemākā - $ 0.00377727.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ASTO ir mainījies par +0.11% pēdējā stundā, par -0.16% pēdējo 24 stundu laikā un par -10.73% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Altered State Machine (ASTO) tirgus informācija

Pašreizējais Altered State Machine tirgus maksimums ir $ 1.11M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ASTO apjoms apgrozībā ir 289.48M ar kopējo apjomu 1852288699.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 7.13M.

Altered State Machine (ASTO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Altered State Machine uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Altered State Machine uz USD bija $ -0.0005436598.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Altered State Machine uz USD bija $ -0.0016717799.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Altered State Machine uz USD bija $ -0.004171664771661411.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-0.16%
30 dienas$ -0.0005436598-14.12%
60 dienas$ -0.0016717799-43.43%
90 dienas$ -0.004171664771661411-52.01%

Kas ir Altered State Machine (ASTO)?

ASTO is the official token ticker of the Altered State Token, the ERC-20 utility token native to the Altered State Machine protocol and ecosystem. As a governance token, ASTO is also your ticket to Governance of the ASM protocol via the ElderDAO, which is currently still in development.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Altered State Machine (ASTO) resurss

Oficiālā interneta vietne

Altered State Machine cenas prognoze (USD)

Kāda būs Altered State Machine (ASTO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Altered State Machine (ASTO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Altered State Machine prognozes.

Apskati Altered State Machine cenas prognozi!

ASTO uz vietējām valūtām

Altered State Machine (ASTO) tokenomika

Altered State Machine (ASTO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ASTO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Altered State Machine (ASTO)

Kāda ir Altered State Machine (ASTO) vērtība šodien?
Reāllaika ASTO cena USD ir 0.00384917 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ASTO uz USD cena?
Pašreizējā ASTO uz USD cena ir $ 0.00384917. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Altered State Machine tirgus maksimums?
ASTO tirgus maksimums ir $ 1.11M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ASTO apjoms apgrozībā?
ASTO apjoms apgrozībā ir 289.48M USD.
Kāda bija ASTO vēsturiski augstākā cena?
ASTO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.890471 USD apmērā.
Kāda bija ASTO vēsturiski zemākā cena?
ASTO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00377727 USD.
Kāds ir ASTO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ASTO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ASTO šogad kāps augstāk?
ASTO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ASTO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:18:26 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

