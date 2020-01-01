ALRIS AGENT (ALR) tokenomika
ALRIS AGENT (ALR) informācija
Introducing Alris: Your AI-powered yield optimization companion on Solana. Leveraging advanced artificial intelligence and real-time market data, Alris makes smart yield-generating decisions for you around the clock. Our platform seamlessly integrates with Solana's infrastructure, using GPTv4 and Grok XAI to analyze market conditions and execute optimal yield strategies automatically. Key features include dynamic yield optimization, AI-driven investment strategies, automated yield harvesting, and real-time market monitoring. Built with cutting-edge tech including Next.js, Solana Agent Kit, and Switchboard Oracle, Alris represents the future of DeFi yield automation.
ALRIS AGENT (ALR) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos ALRIS AGENT (ALR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
ALRIS AGENT (ALR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
ALRIS AGENT (ALR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ALR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ALR tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti ALR tokenomiku, uzzini ALR tokena reāllaika cenu!
ALR cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ALR? Mūsu ALR cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.