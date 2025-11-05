BiržaDEX+
Reāllaika Alpaca cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika ALPACA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ALPACA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ALPACA

ALPACA Cenas informācija

Kas ir ALPACA

ALPACA Oficiālā tīmekļa vietne

ALPACA Tokenomika

ALPACA Cenas prognoze

Alpaca logotips

Alpaca Cena (ALPACA)

Nav sarakstā

1 ALPACA uz USD reāllaika cena:

$0.00010518
$0.00010518$0.00010518
-6.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Alpaca (ALPACA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:13:31 (UTC+8)

Alpaca (ALPACA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00553708
$ 0.00553708$ 0.00553708

$ 0
$ 0$ 0

+0.48%

-6.81%

-34.93%

-34.93%

Alpaca (ALPACA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā ALPACA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ALPACA visu laiku augstākā cena ir $ 0.00553708, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ALPACA ir mainījies par +0.48% pēdējā stundā, par -6.81% pēdējo 24 stundu laikā un par -34.93% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Alpaca (ALPACA) tirgus informācija

$ 100.94K
$ 100.94K$ 100.94K

--
----

$ 100.94K
$ 100.94K$ 100.94K

962.10M
962.10M 962.10M

962,101,677.386699
962,101,677.386699 962,101,677.386699

Pašreizējais Alpaca tirgus maksimums ir $ 100.94K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ALPACA apjoms apgrozībā ir 962.10M ar kopējo apjomu 962101677.386699. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 100.94K.

Alpaca (ALPACA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Alpaca uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Alpaca uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Alpaca uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Alpaca uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.81%
30 dienas$ 0-71.09%
60 dienas$ 0-33.16%
90 dienas$ 0--

Kas ir Alpaca (ALPACA)?

Alpaca is The Bitcoin Mascot

The symbol of resistance

Early on in Bitcoin's lifespan, people needed to recognize that it would be viable as a long-lasting and legitimate currency, and the alpaca socks proved that it could be by being one of the first purchasable items. As a result, the alpaca became a sign of acceptance by the community that Bitcoin could be used for acquiring everyday items, proving its capabilities as a leading form of currency for the future. To many people who still praise the unofficial mascot, this is what the symbol of the alpaca means behind all the goofy faces and smiles.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Alpaca (ALPACA) resurss

Oficiālā interneta vietne

Alpaca cenas prognoze (USD)

Kāda būs Alpaca (ALPACA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Alpaca (ALPACA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Alpaca prognozes.

Apskati Alpaca cenas prognozi!

ALPACA uz vietējām valūtām

Alpaca (ALPACA) tokenomika

Alpaca (ALPACA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ALPACA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Alpaca (ALPACA)

Kāda ir Alpaca (ALPACA) vērtība šodien?
Reāllaika ALPACA cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ALPACA uz USD cena?
Pašreizējā ALPACA uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Alpaca tirgus maksimums?
ALPACA tirgus maksimums ir $ 100.94K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ALPACA apjoms apgrozībā?
ALPACA apjoms apgrozībā ir 962.10M USD.
Kāda bija ALPACA vēsturiski augstākā cena?
ALPACA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00553708 USD apmērā.
Kāda bija ALPACA vēsturiski zemākā cena?
ALPACA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir ALPACA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ALPACA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ALPACA šogad kāps augstāk?
ALPACA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ALPACA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:13:31 (UTC+8)

Alpaca (ALPACA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

