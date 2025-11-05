BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika ALLINDOGE cena šodien ir 0.00348775 USD. Seko līdzi reāllaika ALLINDOGE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ALLINDOGE cenas tendenci MEXC.Reāllaika ALLINDOGE cena šodien ir 0.00348775 USD. Seko līdzi reāllaika ALLINDOGE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ALLINDOGE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ALLINDOGE

ALLINDOGE Cenas informācija

Kas ir ALLINDOGE

ALLINDOGE Oficiālā tīmekļa vietne

ALLINDOGE Tokenomika

ALLINDOGE Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

ALLINDOGE logotips

ALLINDOGE Cena (ALLINDOGE)

Nav sarakstā

1 ALLINDOGE uz USD reāllaika cena:

$0.00346477
$0.00346477$0.00346477
-16.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
ALLINDOGE (ALLINDOGE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:18:02 (UTC+8)

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00331037
$ 0.00331037$ 0.00331037
24h zemākā
$ 0.00442085
$ 0.00442085$ 0.00442085
24h augstākā

$ 0.00331037
$ 0.00331037$ 0.00331037

$ 0.00442085
$ 0.00442085$ 0.00442085

$ 0.01291751
$ 0.01291751$ 0.01291751

$ 0.00331037
$ 0.00331037$ 0.00331037

+0.61%

-16.36%

-31.98%

-31.98%

ALLINDOGE (ALLINDOGE) reāllaika cena ir $0.00348775. Pēdējo 24 stundu laikā ALLINDOGE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00331037 līdz augstākajai $ 0.00442085, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ALLINDOGE visu laiku augstākā cena ir $ 0.01291751, savukārt zemākā - $ 0.00331037.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ALLINDOGE ir mainījies par +0.61% pēdējā stundā, par -16.36% pēdējo 24 stundu laikā un par -31.98% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ALLINDOGE (ALLINDOGE) tirgus informācija

$ 3.44M
$ 3.44M$ 3.44M

--
----

$ 3.44M
$ 3.44M$ 3.44M

994.27M
994.27M 994.27M

994,273,334.347531
994,273,334.347531 994,273,334.347531

Pašreizējais ALLINDOGE tirgus maksimums ir $ 3.44M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ALLINDOGE apjoms apgrozībā ir 994.27M ar kopējo apjomu 994273334.347531. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.44M.

ALLINDOGE (ALLINDOGE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas ALLINDOGE uz USD bija $ -0.000682664690621075.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas ALLINDOGE uz USD bija $ -0.0015071858.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas ALLINDOGE uz USD bija $ -0.0017891843.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas ALLINDOGE uz USD bija $ -0.006158483076290332.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000682664690621075-16.36%
30 dienas$ -0.0015071858-43.21%
60 dienas$ -0.0017891843-51.29%
90 dienas$ -0.006158483076290332-63.84%

Kas ir ALLINDOGE (ALLINDOGE)?

ALLINDOGE is building AgentOS, a next-generation AI operating system that breaks down the wall between Web2 and Web3 and builds a unified intelligent interaction layer. Users don't need to pay attention to complicated technical details, the system realizes seamless connection and collaboration between on-chain protocols and off-chain services with the help of advanced cross-chain technology and intelligent routing. You only need to express your real intention, and AI can intelligently analyze the demand, plan the optimal execution path, automatically complete cross-chain, cross-protocol and cross-platform operations, and continuously optimize the strategy according to the market dynamics.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

ALLINDOGE (ALLINDOGE) resurss

Oficiālā interneta vietne

ALLINDOGE cenas prognoze (USD)

Kāda būs ALLINDOGE (ALLINDOGE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ALLINDOGE (ALLINDOGE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ALLINDOGE prognozes.

Apskati ALLINDOGE cenas prognozi!

ALLINDOGE uz vietējām valūtām

ALLINDOGE (ALLINDOGE) tokenomika

ALLINDOGE (ALLINDOGE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ALLINDOGE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par ALLINDOGE (ALLINDOGE)

Kāda ir ALLINDOGE (ALLINDOGE) vērtība šodien?
Reāllaika ALLINDOGE cena USD ir 0.00348775 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ALLINDOGE uz USD cena?
Pašreizējā ALLINDOGE uz USD cena ir $ 0.00348775. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ALLINDOGE tirgus maksimums?
ALLINDOGE tirgus maksimums ir $ 3.44M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ALLINDOGE apjoms apgrozībā?
ALLINDOGE apjoms apgrozībā ir 994.27M USD.
Kāda bija ALLINDOGE vēsturiski augstākā cena?
ALLINDOGE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01291751 USD apmērā.
Kāda bija ALLINDOGE vēsturiski zemākā cena?
ALLINDOGE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00331037 USD.
Kāds ir ALLINDOGE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ALLINDOGE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ALLINDOGE šogad kāps augstāk?
ALLINDOGE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ALLINDOGE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:18:02 (UTC+8)

ALLINDOGE (ALLINDOGE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,205.06
$101,205.06$101,205.06

-1.91%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,262.53
$3,262.53$3,262.53

-6.97%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.36
$153.36$153.36

-5.02%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1929
$2.1929$2.1929

-3.90%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,205.06
$101,205.06$101,205.06

-1.91%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,262.53
$3,262.53$3,262.53

-6.97%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1929
$2.1929$2.1929

-3.90%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.36
$153.36$153.36

-5.02%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16226
$0.16226$0.16226

-1.01%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.1076
$3.1076$3.1076

+1,971.73%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.23099
$0.23099$0.23099

+1,405.80%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.07078
$0.07078$0.07078

+100.62%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000155
$0.000000000155$0.000000000155

+80.23%