Reāllaika Alliewai by Virtuals cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika AWAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AWAI cenas tendenci MEXC.Reāllaika Alliewai by Virtuals cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika AWAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AWAI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AWAI

AWAI Cenas informācija

Kas ir AWAI

AWAI Oficiālā tīmekļa vietne

AWAI Tokenomika

AWAI Cenas prognoze

Alliewai by Virtuals logotips

Alliewai by Virtuals Cena (AWAI)

Nav sarakstā

1 AWAI uz USD reāllaika cena:

$0.00021738
$0.00021738$0.00021738
-1.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Alliewai by Virtuals (AWAI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:13:23 (UTC+8)

Alliewai by Virtuals (AWAI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00199519
$ 0.00199519$ 0.00199519

$ 0
$ 0$ 0

+3.34%

-4.10%

-19.53%

-19.53%

Alliewai by Virtuals (AWAI) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā AWAI tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AWAI visu laiku augstākā cena ir $ 0.00199519, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AWAI ir mainījies par +3.34% pēdējā stundā, par -4.10% pēdējo 24 stundu laikā un par -19.53% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Alliewai by Virtuals (AWAI) tirgus informācija

$ 217.38K
$ 217.38K$ 217.38K

--
----

$ 217.38K
$ 217.38K$ 217.38K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Alliewai by Virtuals tirgus maksimums ir $ 217.38K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. AWAI apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 217.38K.

Alliewai by Virtuals (AWAI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Alliewai by Virtuals uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Alliewai by Virtuals uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Alliewai by Virtuals uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Alliewai by Virtuals uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-4.10%
30 dienas$ 0-34.44%
60 dienas$ 0-66.39%
90 dienas$ 0--

Kas ir Alliewai by Virtuals (AWAI)?

Alliewai is the flagship agent of 2wai and the first human-realistic AI avatar with a face and voice. She speaks, replies, and guides users in real time, showing what it means to interact with AI on video. Powered by the $AWAI token for API access, creator tools, analytics, and governance. Leading the shift from text-based agents to voice and video. Available today.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Alliewai by Virtuals (AWAI) resurss

Oficiālā interneta vietne

Alliewai by Virtuals cenas prognoze (USD)

Kāda būs Alliewai by Virtuals (AWAI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Alliewai by Virtuals (AWAI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Alliewai by Virtuals prognozes.

Apskati Alliewai by Virtuals cenas prognozi!

AWAI uz vietējām valūtām

Alliewai by Virtuals (AWAI) tokenomika

Alliewai by Virtuals (AWAI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AWAI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Alliewai by Virtuals (AWAI)

Kāda ir Alliewai by Virtuals (AWAI) vērtība šodien?
Reāllaika AWAI cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AWAI uz USD cena?
Pašreizējā AWAI uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Alliewai by Virtuals tirgus maksimums?
AWAI tirgus maksimums ir $ 217.38K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AWAI apjoms apgrozībā?
AWAI apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija AWAI vēsturiski augstākā cena?
AWAI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00199519 USD apmērā.
Kāda bija AWAI vēsturiski zemākā cena?
AWAI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir AWAI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AWAI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai AWAI šogad kāps augstāk?
AWAI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AWAI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:13:23 (UTC+8)

Alliewai by Virtuals (AWAI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

