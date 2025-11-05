BiržaDEX+
Reāllaika all you had to do was cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika NOTHING uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NOTHING cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par NOTHING

NOTHING Cenas informācija

Kas ir NOTHING

NOTHING Oficiālā tīmekļa vietne

NOTHING Tokenomika

NOTHING Cenas prognoze

all you had to do was logotips

all you had to do was Cena (NOTHING)

Nav sarakstā

1 NOTHING uz USD reāllaika cena:

--
----
-4.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
all you had to do was (NOTHING) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:43:12 (UTC+8)

all you had to do was (NOTHING) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0011783
$ 0.0011783$ 0.0011783

$ 0
$ 0$ 0

+1.12%

-4.26%

-19.55%

-19.55%

all you had to do was (NOTHING) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā NOTHING tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. NOTHING visu laiku augstākā cena ir $ 0.0011783, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā NOTHING ir mainījies par +1.12% pēdējā stundā, par -4.26% pēdējo 24 stundu laikā un par -19.55% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

all you had to do was (NOTHING) tirgus informācija

$ 8.93K
$ 8.93K$ 8.93K

--
----

$ 8.93K
$ 8.93K$ 8.93K

998.98M
998.98M 998.98M

998,977,312.67907
998,977,312.67907 998,977,312.67907

Pašreizējais all you had to do was tirgus maksimums ir $ 8.93K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. NOTHING apjoms apgrozībā ir 998.98M ar kopējo apjomu 998977312.67907. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 8.93K.

all you had to do was (NOTHING) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas all you had to do was uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas all you had to do was uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas all you had to do was uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas all you had to do was uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-4.26%
30 dienas$ 0-61.05%
60 dienas$ 0-63.53%
90 dienas$ 0--

Kas ir all you had to do was (NOTHING)?

all you had to do was (symbol: nothing) is a community-driven meme asset issued as an SPL token on Solana. The project embraces a minimalist do-nothing narrative and positions the token as a social and cultural asset rather than a financial product. It aims to provide a simple way for users to participate in community activities such as social tipping, meme contests, and community events without complex mechanics or financial promises. The focus is on open participation, accessibility on Solana, and transparent on-chain availability via public DEX analytics and explorers.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

all you had to do was (NOTHING) resurss

Oficiālā interneta vietne

all you had to do was cenas prognoze (USD)

Kāda būs all you had to do was (NOTHING) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu all you had to do was (NOTHING) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa all you had to do was prognozes.

Apskati all you had to do was cenas prognozi!

NOTHING uz vietējām valūtām

all you had to do was (NOTHING) tokenomika

all you had to do was (NOTHING) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par NOTHING tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par all you had to do was (NOTHING)

Kāda ir all you had to do was (NOTHING) vērtība šodien?
Reāllaika NOTHING cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā NOTHING uz USD cena?
Pašreizējā NOTHING uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir all you had to do was tirgus maksimums?
NOTHING tirgus maksimums ir $ 8.93K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir NOTHING apjoms apgrozībā?
NOTHING apjoms apgrozībā ir 998.98M USD.
Kāda bija NOTHING vēsturiski augstākā cena?
NOTHING sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0011783 USD apmērā.
Kāda bija NOTHING vēsturiski zemākā cena?
NOTHING sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir NOTHING tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu NOTHING tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai NOTHING šogad kāps augstāk?
NOTHING cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati NOTHING cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:43:12 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

