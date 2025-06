Kas ir Ali for fx protocol by Virtuals (FX)?

The project is an AI-powered agent named Ali, designed to optimize decentralized finance (DeFi) farming strategies. Ali leverages real-time on-chain data to analyze and recommend stable farming opportunities across different cryptocurrency pools. The agent provides comprehensive insights by comparing yields, assessing risk levels, and evaluating vesting rules to help users make informed investment decisions in the decentralized finance ecosystem.

