Reāllaika AlgonFX cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika ALG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ALG cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ALG

ALG Cenas informācija

Kas ir ALG

ALG Oficiālā tīmekļa vietne

ALG Tokenomika

ALG Cenas prognoze

AlgonFX logotips

AlgonFX Cena (ALG)

Nav sarakstā

1 ALG uz USD reāllaika cena:

$0.00035022
$0.00035022$0.00035022
+11.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
AlgonFX (ALG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:13:08 (UTC+8)

AlgonFX (ALG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107509
$ 0.00107509$ 0.00107509

$ 0
$ 0$ 0

+4.19%

+12.20%

-18.10%

-18.10%

AlgonFX (ALG) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā ALG tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ALG visu laiku augstākā cena ir $ 0.00107509, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ALG ir mainījies par +4.19% pēdējā stundā, par +12.20% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.10% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

AlgonFX (ALG) tirgus informācija

$ 350.21K
$ 350.21K$ 350.21K

--
----

$ 350.21K
$ 350.21K$ 350.21K

999.94M
999.94M 999.94M

999,944,220.9411747
999,944,220.9411747 999,944,220.9411747

Pašreizējais AlgonFX tirgus maksimums ir $ 350.21K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ALG apjoms apgrozībā ir 999.94M ar kopējo apjomu 999944220.9411747. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 350.21K.

AlgonFX (ALG) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas AlgonFX uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas AlgonFX uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas AlgonFX uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas AlgonFX uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+12.20%
30 dienas$ 0-44.42%
60 dienas$ 0+88.64%
90 dienas$ 0--

Kas ir AlgonFX (ALG)?

The $ALG token acts as the financial layer built on top of AlgonFX. A portion of profits, fees from copy-trading, external client subscriptions, and trading rewards are directed into the Trading Treasury. This treasury is then used to fund buybacks and other token-supportive mechanisms, creating a sustainable flywheel that aligns the success of AlgonFX with the growth of $ALG.

AlgonFX is an algorithmic trading system specialized in the Forex market, primarily focusing on the EUR/USD pair. The strategy has been running live for over two years with proven performance, delivering consistent monthly returns, a strong win rate, and controlled drawdowns. Through Bybit TradFi copy-trading, anyone can connect their account and automatically follow the strategy with a minimum deposit starting from $100.

In short, AlgonFX generates consistent returns through algorithmic trading, while $ALG captures and redistributes the value of this performance, allowing holders to benefit from the system’s growth without directly managing trading accounts.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

AlgonFX (ALG) resurss

Oficiālā interneta vietne

AlgonFX cenas prognoze (USD)

Kāda būs AlgonFX (ALG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu AlgonFX (ALG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa AlgonFX prognozes.

Apskati AlgonFX cenas prognozi!

ALG uz vietējām valūtām

AlgonFX (ALG) tokenomika

AlgonFX (ALG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ALG tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par AlgonFX (ALG)

Kāda ir AlgonFX (ALG) vērtība šodien?
Reāllaika ALG cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ALG uz USD cena?
Pašreizējā ALG uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir AlgonFX tirgus maksimums?
ALG tirgus maksimums ir $ 350.21K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ALG apjoms apgrozībā?
ALG apjoms apgrozībā ir 999.94M USD.
Kāda bija ALG vēsturiski augstākā cena?
ALG sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00107509 USD apmērā.
Kāda bija ALG vēsturiski zemākā cena?
ALG sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir ALG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ALG tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ALG šogad kāps augstāk?
ALG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ALG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:13:08 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

