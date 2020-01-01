ALF TOKEN (ALF) tokenomika
ALF TOKEN (ALF) informācija
ALF Token is a next-generation utility token designed to power a dynamic and community-driven ecosystem. Built on the Ethereum blockchain, ALF Token introduces an innovative approach to decentralized finance (DeFi) by integrating sustainability, engagement, and real-world impact.
At its core, ALF Token is not just another digital asset; it is the foundation of an interconnected network that rewards participation, enhances liquidity, and fosters long-term growth. Through its unique transaction tax mechanism, ALF ensures a balanced ecosystem by burning a portion of each transaction, redistributing rewards to holders, and allocating funds to meaningful causes.
Beyond its technical capabilities, ALF Token embodies a vision of trust, transparency, and collective progress offering users a secure and engaging financial experience. By leveraging decentralized governance and advanced tokenomics, ALF empowers its community to drive decision-making and shape the future of digital finance.
ALF TOKEN (ALF) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos ALF TOKEN (ALF) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
ALF TOKEN (ALF) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
ALF TOKEN (ALF) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ALF tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ALF tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti ALF tokenomiku, uzzini ALF tokena reāllaika cenu!
ALF cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ALF? Mūsu ALF cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.