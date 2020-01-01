Alan the Alien (ALAN) tokenomika
Alan The Alien ($ALAN) is a unique digital asset in the form of a meme token, conceived purely for entertainment purposes. It embraces the absurdity and humor often associated with meme culture in the cryptocurrency space. $ALAN holds no intrinsic value nor does it promise any financial returns. It exists solely for the enjoyment and amusement of its community members.
Project Info:
Token Name: Alan The Alien Symbol: $ALAN Type: Meme Token Purpose: Entertainment Only Value: No Intrinsic Value Team: Informal, Community-Driven Roadmap: Non-existent Features:
Alien-themed: The token is inspired by the concept of aliens, adding a quirky and imaginative element to its identity. Meme Culture: $ALAN embraces meme culture, leveraging humor and absurdity to engage its community. Entertainment Value: The primary aim of $ALAN is to entertain and amuse its holders, without any financial expectations.
Alan the Alien (ALAN) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Alan the Alien (ALAN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Alan the Alien (ALAN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Alan the Alien (ALAN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ALAN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ALAN tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti ALAN tokenomiku, uzzini ALAN tokena reāllaika cenu!
ALAN cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ALAN? Mūsu ALAN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
