Reāllaika AKIRA LABS cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika AKIRA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AKIRA cenas tendenci MEXC.Reāllaika AKIRA LABS cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika AKIRA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AKIRA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AKIRA

AKIRA Cenas informācija

Kas ir AKIRA

AKIRA Tehniskais dokuments

AKIRA Oficiālā tīmekļa vietne

AKIRA Tokenomika

AKIRA Cenas prognoze

AKIRA LABS logotips

AKIRA LABS Cena (AKIRA)

Nav sarakstā

1 AKIRA uz USD reāllaika cena:

--
----
-10.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
AKIRA LABS (AKIRA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:12:54 (UTC+8)

AKIRA LABS (AKIRA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.80%

-10.04%

-51.07%

-51.07%

AKIRA LABS (AKIRA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā AKIRA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AKIRA visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AKIRA ir mainījies par -0.80% pēdējā stundā, par -10.04% pēdējo 24 stundu laikā un par -51.07% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

AKIRA LABS (AKIRA) tirgus informācija

$ 8.40K
$ 8.40K$ 8.40K

--
----

$ 8.41K
$ 8.41K$ 8.41K

979.79M
979.79M 979.79M

980,977,115.849794
980,977,115.849794 980,977,115.849794

Pašreizējais AKIRA LABS tirgus maksimums ir $ 8.40K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. AKIRA apjoms apgrozībā ir 979.79M ar kopējo apjomu 980977115.849794. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 8.41K.

AKIRA LABS (AKIRA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas AKIRA LABS uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas AKIRA LABS uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas AKIRA LABS uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas AKIRA LABS uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-10.04%
30 dienas$ 0-81.52%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir AKIRA LABS (AKIRA)?

Akira Labs builds tools to enhance users’ trading experience across multiple blockchains. Our Telegram-based bot allows automated trades, real-time copy trading, and whale tracking, giving traders speed, transparency, and actionable insights. We aim to create a complete ecosystem where users can track markets, make informed decisions, and participate in exclusive products available only to token holders. “Empowering traders"

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

AKIRA LABS cenas prognoze (USD)

Kāda būs AKIRA LABS (AKIRA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu AKIRA LABS (AKIRA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa AKIRA LABS prognozes.

Apskati AKIRA LABS cenas prognozi!

AKIRA uz vietējām valūtām

AKIRA LABS (AKIRA) tokenomika

AKIRA LABS (AKIRA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AKIRA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par AKIRA LABS (AKIRA)

Kāda ir AKIRA LABS (AKIRA) vērtība šodien?
Reāllaika AKIRA cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AKIRA uz USD cena?
Pašreizējā AKIRA uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir AKIRA LABS tirgus maksimums?
AKIRA tirgus maksimums ir $ 8.40K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AKIRA apjoms apgrozībā?
AKIRA apjoms apgrozībā ir 979.79M USD.
Kāda bija AKIRA vēsturiski augstākā cena?
AKIRA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija AKIRA vēsturiski zemākā cena?
AKIRA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir AKIRA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AKIRA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai AKIRA šogad kāps augstāk?
AKIRA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AKIRA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:12:54 (UTC+8)

AKIRA LABS (AKIRA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

