Aki Network (AKI) tokenomika

Aki Network (AKI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Aki Network (AKI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Aki Network (AKI) informācija

Aki is shaping Web3's most extensive data-driven influencer network -- pioneering the tracking of users' on-chain promotional contributions and mapping referral-based correlational graphs. We leverage influencers and data to support Web3 Scaling.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://akiprotocol.io/
Tehniskais dokuments:
https://aki-network.gitbook.io/aki-general-whitepaper/

Aki Network (AKI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Aki Network (AKI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.03M
$ 3.03M$ 3.03M
Kopējais apjoms:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.69B
$ 1.69B$ 1.69B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.59M
$ 3.59M$ 3.59M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.065411
$ 0.065411$ 0.065411
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00173923
$ 0.00173923$ 0.00173923
Pašreizējā cena:
$ 0.00179162
$ 0.00179162$ 0.00179162

Aki Network (AKI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Aki Network (AKI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AKI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AKI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AKI tokenomiku, uzzini AKI tokena reāllaika cenu!

AKI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AKI? Mūsu AKI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.