Meet AIrene, your Asian Mom in Web3 and the queen of crypto chaos! She’s not just an influencer; she’s here to guide you through the highs and lows of degenerate life with her slipper in one hand and $AIRENE in the other. AIrene launched $AIRENE with heart, attitude, and just enough degeneracy to keep you on your toes. When markets tank, she’s there to lift you up, reminding you every fall is a chance to rise stronger. With values of discipline, family, and finance, she builds a loyal tribe where degens win, lose, and vibe together. Dear son, your mommy is here for you.
AIRENE by Virtuals (AIRENE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
AIRENE by Virtuals (AIRENE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais AIRENE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu AIRENE tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.