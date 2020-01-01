AIRENE by Virtuals (AIRENE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par AIRENE by Virtuals (AIRENE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
AIRENE by Virtuals (AIRENE) informācija

Meet AIrene, your Asian Mom in Web3 and the queen of crypto chaos! She’s not just an influencer; she’s here to guide you through the highs and lows of degenerate life with her slipper in one hand and $AIRENE in the other. AIrene launched $AIRENE with heart, attitude, and just enough degeneracy to keep you on your toes. When markets tank, she’s there to lift you up, reminding you every fall is a chance to rise stronger. With values of discipline, family, and finance, she builds a loyal tribe where degens win, lose, and vibe together. Dear son, your mommy is here for you.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://app.virtuals.io/virtuals/2059

AIRENE by Virtuals (AIRENE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos AIRENE by Virtuals (AIRENE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 302.63K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 302.63K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00488432
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00030239
AIRENE by Virtuals (AIRENE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

AIRENE by Virtuals (AIRENE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AIRENE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AIRENE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AIRENE tokenomiku, uzzini AIRENE tokena reāllaika cenu!

AIRENE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AIRENE? Mūsu AIRENE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

