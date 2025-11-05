BiržaDEX+
Reāllaika AIMX cena šodien ir 0.00033179 USD. Seko līdzi reāllaika AIMX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AIMX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AIMX

AIMX Cenas informācija

Kas ir AIMX

AIMX Tehniskais dokuments

AIMX Oficiālā tīmekļa vietne

AIMX Tokenomika

AIMX Cenas prognoze

AIMX logotips

AIMX Cena (AIMX)

Nav sarakstā

1 AIMX uz USD reāllaika cena:

AIMX (AIMX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:11:57 (UTC+8)

AIMX (AIMX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

+0.25%

-9.04%

-21.03%

-21.03%

AIMX (AIMX) reāllaika cena ir $0.00033179. Pēdējo 24 stundu laikā AIMX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00031898 līdz augstākajai $ 0.00036838, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AIMX visu laiku augstākā cena ir $ 0.02766477, savukārt zemākā - $ 0.00031155.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AIMX ir mainījies par +0.25% pēdējā stundā, par -9.04% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.03% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

AIMX (AIMX) tirgus informācija

Pašreizējais AIMX tirgus maksimums ir $ 130.95K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. AIMX apjoms apgrozībā ir 394.67M ar kopējo apjomu 588000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 195.09K.

AIMX (AIMX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas AIMX uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas AIMX uz USD bija $ -0.0000648620.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas AIMX uz USD bija $ -0.0001275015.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas AIMX uz USD bija $ -0.0004740285054308098.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-9.04%
30 dienas$ -0.0000648620-19.54%
60 dienas$ -0.0001275015-38.42%
90 dienas$ -0.0004740285054308098-58.82%

Kas ir AIMX (AIMX)?

Aimedis - an eHealth platform based on blockchain technology, which has been developed since 2017 and released in the current version 2020 for web, iOS and Android. Aimedis combines eHealth applications such as health records, video chat with doctors, appointments, prescriptions, second opinions, wearables, emergency records and much more along with medical social media platform, eLearning, eTeaching and education, a unique medical and scientific-pharmaceutical NFT marketplace, while displaying all relevant operations in a private blockchain, visible and transparent for patients and healthcare professionals. Aimedis builds the world’s first medical metaverse and opens the world’s first virtual hospital chain in the metaverse while offering space to other hospitals, companies, universities and people.

The Aimedis token, which is tailored to the platform, is much more than just utility and payment tokens, it also offers staking, governance, DeFi (the first medical DeFi token) and the next hot trend in the field of cryptocurrencies, social token functionalities. The Aimedis NFTs are a revolutionary tool for medical data along with functionalities inside the Aimedis metaverse.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

AIMX cenas prognoze (USD)

Kāda būs AIMX (AIMX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu AIMX (AIMX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa AIMX prognozes.

Apskati AIMX cenas prognozi!

AIMX uz vietējām valūtām

AIMX (AIMX) tokenomika

AIMX (AIMX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AIMX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par AIMX (AIMX)

Kāda ir AIMX (AIMX) vērtība šodien?
Reāllaika AIMX cena USD ir 0.00033179 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AIMX uz USD cena?
Pašreizējā AIMX uz USD cena ir $ 0.00033179. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir AIMX tirgus maksimums?
AIMX tirgus maksimums ir $ 130.95K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AIMX apjoms apgrozībā?
AIMX apjoms apgrozībā ir 394.67M USD.
Kāda bija AIMX vēsturiski augstākā cena?
AIMX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.02766477 USD apmērā.
Kāda bija AIMX vēsturiski zemākā cena?
AIMX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00031155 USD.
Kāds ir AIMX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AIMX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai AIMX šogad kāps augstāk?
AIMX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AIMX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:11:57 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

