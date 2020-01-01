AicroStrategy (AISTR) tokenomika

AicroStrategy (AISTR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par AicroStrategy (AISTR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
AicroStrategy (AISTR) informācija

We are bringing MicroStrategy onchain, to the new hub of Ethereum defi - Base. AicroStrategy is an AI first hedge fund that will leverage cbBTC holdings to maximize exposure to Bitcoin. Raised funds will be used to buy cbBTC and those Bitcoin will be deployed to carefully chosen defi protocols to maximize safety and leverage. Our initial plan is to deposit to Aave, borrow USDC, buy more cbBTC and repeat the process. Our AI powered algorithms will determine the optimal leverage ratios to execute our plan.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://aicrostrategy.com

AicroStrategy (AISTR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos AicroStrategy (AISTR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 266.22K
Kopējais apjoms:
$ 1.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 266.22K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.583765
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.174499
Pašreizējā cena:
$ 0.266223
AicroStrategy (AISTR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

AicroStrategy (AISTR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AISTR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AISTR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AISTR tokenomiku, uzzini AISTR tokena reāllaika cenu!

AISTR cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AISTR? Mūsu AISTR cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.