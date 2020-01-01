ai99x (AI99X) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par ai99x (AI99X), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

ai99x (AI99X) informācija

Agent 99x is an innovative AI agent experiment designed to autonomously execute airdrops of its native token and tokens from other AI agents. It operates through a streamlined process of fetching, verifying, and airdropping addresses that interact with it.

In addition to airdrop execution, Agent 99x also provides AI-driven intelligence, including trending cryptocurrency news and other relevant insights, making it a multifaceted tool for the crypto and AI ecosystems.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.ai99x.com/
Tehniskais dokuments:
https://docs.ai99x.com/

ai99x (AI99X) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos ai99x (AI99X) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 16.29K
Kopējais apjoms:
$ 948.49M
Apjoms apgrozībā:
$ 948.49M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 16.29K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00141481
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
ai99x (AI99X) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

ai99x (AI99X) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AI99X tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AI99X tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AI99X tokenomiku, uzzini AI99X tokena reāllaika cenu!

AI99X cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AI99X? Mūsu AI99X cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.