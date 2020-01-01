ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) tokenomika
$gudtek is the ultimate amalgamation of the most influential AI coins on the Solana blockchain, embodying the spirit of memes, technology, and community. with the ai leading the season why not we make something of good quality . gudtek is just a memecoin on the ai thesis
no utility just meme. we've just had a good launch on major platform and also doing really well marketing campagnes running atm
Lasi svarīgākos ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais GUDTEK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu GUDTEK tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti GUDTEK tokenomiku, uzzini GUDTEK tokena reāllaika cenu!
