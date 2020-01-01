AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par AI ROCKET by Virtuals (ROCKET), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) informācija

AI Rocket is an AI-agent terminal designed to be the ultimate AI, ruling over other AIs in the crypto space. Daily alpha detection. Multi-lingual AI.

Here’s what makes AI ROCKET the ultimate degen toolkit:

  1. Alpha Detection: Predict the Future, Today Why wait for trends to blow up when you can see them forming?

What We Scrape: Twitter mentions, Telegram chatter, retweets, likes, and message spikes.

How We Detect: Advanced AI identifies patterns and highlights projects and narratives gaining traction.

The Edge: Spot trends 3-7 days ahead of the herd.

No more guessing. No more FOMO. You’re the one creating the FOMO.

  1. Due Diligence Tool: Analyze Like a Pro DYOR? We made it so easy, you’ll wonder how you ever lived without it.

What We Track:

Website Traffic: Is the project gaining attention?

Telegram Engagement: Are members active, or is it just bot city?

Twitter Metrics: Growth in followers, mentions, and interaction rates.

Output: A consolidated, no-nonsense report detailing a project’s social momentum.

Whether you’re deciding to ape in or pass, this tool ensures you’re making data-driven moves.

  1. Daily Narratives: Stay Ahead of the Meta Narratives drive markets. Period. AI ROCKET keeps you at the forefront.

Sources:

Google Trends data.

Sector-specific market cap growth.

Keyword spikes across crypto platforms.

Output: Daily updates on emerging narratives and categories gaining traction.

Be the first to know when a sector like AI tokens or ZK-rollups starts popping. You won’t just ride the wave—you’ll lead it.

  1. Automated Social Exposure: Build Clout on Autopilot Why grind for engagement when you can automate it?

How It Works:

AI auto-replies to Twitter mentions with contextually relevant messages.

Boosts visibility and interaction while making you look like a pro.

The Result:

More engagement.

More followers.

More clout.

Your social presence will go from zero to hero without breaking a sweat.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://app.virtuals.io/virtuals/12722
Tehniskais dokuments:
https://ai-rocket.gitbook.io/docs

AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M
Kopējais apjoms:
$ 998.77M
$ 998.77M$ 998.77M
Apjoms apgrozībā:
$ 827.53M
$ 827.53M$ 827.53M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.02364412
$ 0.02364412$ 0.02364412
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00221424
$ 0.00221424$ 0.00221424

AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ROCKET tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ROCKET tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ROCKET tokenomiku, uzzini ROCKET tokena reāllaika cenu!

ROCKET cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ROCKET? Mūsu ROCKET cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.