Reāllaika AI Dev Agent cena šodien ir 0.00118124 USD. Seko līdzi reāllaika AIDEV uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AIDEV cenas tendenci MEXC.

1 AIDEV uz USD reāllaika cena:

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs.
AI Dev Agent (AIDEV) Tiešsaistes cenu diagramma
AI Dev Agent (AIDEV) Cenas informācija (USD)

AI Dev Agent (AIDEV) reāllaika cena ir $0.00118124. Pēdējo 24 stundu laikā AIDEV tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00117964 līdz augstākajai $ 0.00125675, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AIDEV visu laiku augstākā cena ir $ 0.00782371, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AIDEV ir mainījies par +0.14% pēdējā stundā, par -5.99% pēdējo 24 stundu laikā un par -26.89% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

AI Dev Agent (AIDEV) tirgus informācija

Pašreizējais AI Dev Agent tirgus maksimums ir $ 91.76K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. AIDEV apjoms apgrozībā ir 77.68M ar kopējo apjomu 400000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 472.50K.

AI Dev Agent (AIDEV) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas AI Dev Agent uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas AI Dev Agent uz USD bija $ -0.0003975387.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas AI Dev Agent uz USD bija $ +0.0086377274.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas AI Dev Agent uz USD bija $ +0.000860664646657281.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-5.99%
30 dienas$ -0.0003975387-33.65%
60 dienas$ +0.0086377274+731.24%
90 dienas$ +0.000860664646657281+268.47%

Kas ir AI Dev Agent (AIDEV)?

AI Dev Agent is an AI-powered, no-code platform that enables users to create fully functional digital products, including websites, games, apps, and more, using only natural language prompts. It automates the most time-consuming aspects of development, removing the need for traditional coding skills. Every project launched through the platform can issue its own token, paired to $AIDEV, allowing creators to establish independent economies and raise funds like Web3-native startups. The platform is backed by a strong network of strategic partners, including GameSwift and Cookie3, providing technical and ecosystem support.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

AI Dev Agent (AIDEV) resurss

Oficiālā interneta vietne

AI Dev Agent cenas prognoze (USD)

Kāda būs AI Dev Agent (AIDEV) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu AI Dev Agent (AIDEV) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa AI Dev Agent prognozes.

Apskati AI Dev Agent cenas prognozi!

AIDEV uz vietējām valūtām

AI Dev Agent (AIDEV) tokenomika

AI Dev Agent (AIDEV) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AIDEV tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par AI Dev Agent (AIDEV)

Kāda ir AI Dev Agent (AIDEV) vērtība šodien?
Reāllaika AIDEV cena USD ir 0.00118124 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AIDEV uz USD cena?
Pašreizējā AIDEV uz USD cena ir $ 0.00118124. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir AI Dev Agent tirgus maksimums?
AIDEV tirgus maksimums ir $ 91.76K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AIDEV apjoms apgrozībā?
AIDEV apjoms apgrozībā ir 77.68M USD.
Kāda bija AIDEV vēsturiski augstākā cena?
AIDEV sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00782371 USD apmērā.
Kāda bija AIDEV vēsturiski zemākā cena?
AIDEV sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir AIDEV tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AIDEV tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai AIDEV šogad kāps augstāk?
AIDEV cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AIDEV cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

