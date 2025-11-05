BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika AI Analysis Token cena šodien ir 0.364982 USD. Seko līdzi reāllaika AIAT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AIAT cenas tendenci MEXC.Reāllaika AI Analysis Token cena šodien ir 0.364982 USD. Seko līdzi reāllaika AIAT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AIAT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AIAT

AIAT Cenas informācija

Kas ir AIAT

AIAT Tehniskais dokuments

AIAT Oficiālā tīmekļa vietne

AIAT Tokenomika

AIAT Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

AI Analysis Token logotips

AI Analysis Token Cena (AIAT)

Nav sarakstā

1 AIAT uz USD reāllaika cena:

$0.364989
$0.364989$0.364989
+0.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
AI Analysis Token (AIAT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:17:49 (UTC+8)

AI Analysis Token (AIAT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.362618
$ 0.362618$ 0.362618
24h zemākā
$ 0.367673
$ 0.367673$ 0.367673
24h augstākā

$ 0.362618
$ 0.362618$ 0.362618

$ 0.367673
$ 0.367673$ 0.367673

$ 0.918633
$ 0.918633$ 0.918633

$ 0.21345
$ 0.21345$ 0.21345

-0.06%

+0.37%

-0.52%

-0.52%

AI Analysis Token (AIAT) reāllaika cena ir $0.364982. Pēdējo 24 stundu laikā AIAT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.362618 līdz augstākajai $ 0.367673, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AIAT visu laiku augstākā cena ir $ 0.918633, savukārt zemākā - $ 0.21345.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AIAT ir mainījies par -0.06% pēdējā stundā, par +0.37% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.52% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

AI Analysis Token (AIAT) tirgus informācija

$ 40.27M
$ 40.27M$ 40.27M

--
----

$ 182.49M
$ 182.49M$ 182.49M

110.35M
110.35M 110.35M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Pašreizējais AI Analysis Token tirgus maksimums ir $ 40.27M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. AIAT apjoms apgrozībā ir 110.35M ar kopējo apjomu 500000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 182.49M.

AI Analysis Token (AIAT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas AI Analysis Token uz USD bija $ +0.00133366.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas AI Analysis Token uz USD bija $ +0.0489525902.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas AI Analysis Token uz USD bija $ +0.0164671483.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas AI Analysis Token uz USD bija $ +0.0635900151402443.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00133366+0.37%
30 dienas$ +0.0489525902+13.41%
60 dienas$ +0.0164671483+4.51%
90 dienas$ +0.0635900151402443+21.10%

Kas ir AI Analysis Token (AIAT)?

Launched in 2023, AI Analysis was formed by a diverse team from around the world to create a Holistic ecosystem centred around the world of trading and the integration of cutting-edge artificial intelligence technology.

The origins of the project are rooted in the trading of financial instruments including the FOREX & Cryptocurrency markets. The concept of AI Analysis was created to provide a suite of services to synergistically enhance traders' capabilities across an array of markets with applications at both retail and institutional levels.

These services include the AI Signals service, which analyses financial instruments using a well-established and proven strategy to identify trading opportunities. The AI Analysis Exchange serves as the optimal platform for executing trades, offering low latency, deep liquidity, and tight spreads. The AI Analysis Mastercard provides user-friendly payment solutions, accepted worldwide, including at ATMs, ensuring seamless global transactions for a digital world.

These services are supported and underpinned by the AI Analysis Token (AIAT) providing critical utility across the ecosystem.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

AI Analysis Token (AIAT) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

AI Analysis Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs AI Analysis Token (AIAT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu AI Analysis Token (AIAT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa AI Analysis Token prognozes.

Apskati AI Analysis Token cenas prognozi!

AIAT uz vietējām valūtām

AI Analysis Token (AIAT) tokenomika

AI Analysis Token (AIAT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AIAT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par AI Analysis Token (AIAT)

Kāda ir AI Analysis Token (AIAT) vērtība šodien?
Reāllaika AIAT cena USD ir 0.364982 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AIAT uz USD cena?
Pašreizējā AIAT uz USD cena ir $ 0.364982. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir AI Analysis Token tirgus maksimums?
AIAT tirgus maksimums ir $ 40.27M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AIAT apjoms apgrozībā?
AIAT apjoms apgrozībā ir 110.35M USD.
Kāda bija AIAT vēsturiski augstākā cena?
AIAT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.918633 USD apmērā.
Kāda bija AIAT vēsturiski zemākā cena?
AIAT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.21345 USD.
Kāds ir AIAT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AIAT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai AIAT šogad kāps augstāk?
AIAT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AIAT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:17:49 (UTC+8)

AI Analysis Token (AIAT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,130.80
$101,130.80$101,130.80

-1.98%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,260.91
$3,260.91$3,260.91

-7.02%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.19
$153.19$153.19

-5.13%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1923
$2.1923$2.1923

-3.93%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,130.80
$101,130.80$101,130.80

-1.98%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,260.91
$3,260.91$3,260.91

-7.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1923
$2.1923$2.1923

-3.93%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.19
$153.19$153.19

-5.13%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16200
$0.16200$0.16200

-1.17%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.0443
$3.0443$3.0443

+1,929.53%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.23100
$0.23100$0.23100

+1,405.86%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.07094
$0.07094$0.07094

+101.07%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000155
$0.000000000155$0.000000000155

+80.23%