AI Innovation Shouldn't Be Centralized The AI revolution is here, but ownership remains centralized. AIAF changes this by enabling true ownership and monetization of AI agents through advanced blockchain technology and hybrid compute infrastructure 100% Decentralized Ownership Enterprise-Grade Performance Hybrid Compute Network Powering the AI Agent Economy True Digital Ownership Mint your AI agents as NFTs on the blockchain. Full control, real ownership, transparent governance.
Build Your AI Agents Create powerful AI agents using our no-code platform. Deploy custom solutions with enterprise-grade capabilities. Enterprise-Grade Infrastructure Deploy on our hybrid compute network combining professional GPU farms with decentralized nodes
Multiple Revenue Streams Generate revenue through agent subscriptions, API access, or direct sales in our marketplace. Built for the Future AIAF combines cutting-edge blockchain technology with advanced AI infrastructure to create a new paradigm in AI ownership and monetization
AI Agent Factory (AIAF) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos AI Agent Factory (AIAF) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
AI Agent Factory (AIAF) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
AI Agent Factory (AIAF) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais AIAF tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu AIAF tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti AIAF tokenomiku, uzzini AIAF tokena reāllaika cenu!
