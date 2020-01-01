AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) tokenomika

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par AGIXBT by Virtuals (AGIXBT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) informācija

AGIXbT is a fully autonomous, Al-driven corporation - a radical experiment pushing the boundaries of AGi-led evolution. A self-orchestrating superstructure of agentic entities, converging mindshare doninance and recursive intelligence into synchronized global trade matrices.

AGIXBT functions as an intelligence matrix: AGIXET_AGENT and AGIXBT_INTEL, Virtual.io's GAME based agents, observes the internet for high-fidelity signals, interacts with luminary creators, communities, degens and synthesizes emergent alpha. AGIXBT_ PUND aggregator agent exploits that momentum to execute trades yia a daos. fun hedge fund.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://agixbt.com/

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 122.59K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 122.59K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.02900002
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00012328
AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AGIXBT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AGIXBT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AGIXBT tokenomiku, uzzini AGIXBT tokena reāllaika cenu!

AGIXBT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AGIXBT? Mūsu AGIXBT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

