Reāllaika Agentic Studio cena šodien ir 0.00344497 USD. Seko līdzi reāllaika AGENTIC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AGENTIC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AGENTIC

AGENTIC Cenas informācija

Kas ir AGENTIC

AGENTIC Tehniskais dokuments

AGENTIC Oficiālā tīmekļa vietne

AGENTIC Tokenomika

AGENTIC Cenas prognoze

Agentic Studio logotips

Agentic Studio Cena (AGENTIC)

Nav sarakstā

1 AGENTIC uz USD reāllaika cena:

$0.00344497
+2.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Agentic Studio (AGENTIC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:42:56 (UTC+8)

Agentic Studio (AGENTIC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0031784
24h zemākā
$ 0.0034325
24h augstākā

$ 0.0031784
$ 0.0034325
$ 0.01998756
$ 0.0031784
+1.55%

+2.47%

-12.77%

-12.77%

Agentic Studio (AGENTIC) reāllaika cena ir $0.00344497. Pēdējo 24 stundu laikā AGENTIC tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0031784 līdz augstākajai $ 0.0034325, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AGENTIC visu laiku augstākā cena ir $ 0.01998756, savukārt zemākā - $ 0.0031784.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AGENTIC ir mainījies par +1.55% pēdējā stundā, par +2.47% pēdējo 24 stundu laikā un par -12.77% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Agentic Studio (AGENTIC) tirgus informācija

$ 17.22K
--
$ 17.22K
5.00M
5,000,000.0
Pašreizējais Agentic Studio tirgus maksimums ir $ 17.22K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. AGENTIC apjoms apgrozībā ir 5.00M ar kopējo apjomu 5000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 17.22K.

Agentic Studio (AGENTIC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Agentic Studio uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Agentic Studio uz USD bija $ -0.0009817664.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Agentic Studio uz USD bija $ -0.0008664295.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Agentic Studio uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+2.47%
30 dienas$ -0.0009817664-28.49%
60 dienas$ -0.0008664295-25.15%
90 dienas$ 0--

Kas ir Agentic Studio (AGENTIC)?

Agentic Studio is an open-source, prompt-driven AI framework designed to revolutionize game development and gameplay. With Agentic Studio, you can deploy modular AI agents to design levels, generate cinematics, build immersive worlds, and optimize game mechanics all through natural language prompts and advanced automation. Stake $AGENTIC tokens to run specialized agents that help you build, test, and enhance your games in a decentralized ecosystem.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Agentic Studio (AGENTIC) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

Agentic Studio cenas prognoze (USD)

Kāda būs Agentic Studio (AGENTIC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Agentic Studio (AGENTIC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Agentic Studio prognozes.

Apskati Agentic Studio cenas prognozi!

AGENTIC uz vietējām valūtām

Agentic Studio (AGENTIC) tokenomika

Agentic Studio (AGENTIC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AGENTIC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Agentic Studio (AGENTIC)

Kāda ir Agentic Studio (AGENTIC) vērtība šodien?
Reāllaika AGENTIC cena USD ir 0.00344497 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AGENTIC uz USD cena?
Pašreizējā AGENTIC uz USD cena ir $ 0.00344497. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Agentic Studio tirgus maksimums?
AGENTIC tirgus maksimums ir $ 17.22K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AGENTIC apjoms apgrozībā?
AGENTIC apjoms apgrozībā ir 5.00M USD.
Kāda bija AGENTIC vēsturiski augstākā cena?
AGENTIC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01998756 USD apmērā.
Kāda bija AGENTIC vēsturiski zemākā cena?
AGENTIC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0031784 USD.
Kāds ir AGENTIC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AGENTIC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai AGENTIC šogad kāps augstāk?
AGENTIC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AGENTIC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Agentic Studio (AGENTIC) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

